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Kültür-Sanat

Gece yarısından hemen önce 'Saatleri Ayarlama Enstitüsü'

Ahmet Hamdi Tanpınar’ın 'Saatleri Ayarlama Enstitüsü' adlı eseri, 2 Mayıs'ta 23.30-00.00 arası İBB Atatürk Kitaplığı’nda okunacak

01 Mayıs 2015 12:28

Yazar, şair ve edebiyatçı Ahmet Hamdi Tanpınar'ın önemli yapıtlarından “Saatleri Ayarlama Enstitüsü”, İstanbul Tanpınar Edebiyat Festivali kapsamında, 2 Mayıs'ta İBB Atatürk Kitaplığı’nda okunacak.

4-10 Mayıs tarihleri arasında gerçeklecek festivale dahil olan etkinlik, 24 saat açık İBB Atatürk Kitaplığı ve Seslenen Kitap ile birlikte 23.30-24.00 saatleri arasında edebiyatseverlere sıradışı bir deneyim sunacak. 

 

Saatler gece yarısını göstermeden hemen önce... 

 

İTEF kapsamında ilk kez gerçekleştirilecek etkinlikte, saatler gece yarısını göstermeden hemen önce, Ahmet Hamdi Tanpınar’ın dünya klasikleri arasına girmiş eserinden seçilmiş bölümler, Seslenen Kitap’ta da eseri seslendiren tiyatrocu Murat Eken tarafından okunacak.

Etkinliğin sonunda "Saatleri Ayarlama Enstitüsü" Seslenen Kitap tarafından festival katılımcılarına özel bir kuponla hediye edilecek.

 

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