Gece yarısı KHK'sı; askeriyede, emniyette, eğitimde, sağlıkta ve diyanette binlerce kişi ihraç edildi

672, 673 ve 674 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulu'nca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olan; bazı kamu kurumlarındaki çok sayıda kişi kamu görevinden, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan çok sayıda kişi, başka hiçbir işleme gerek kalmaksızın görevinden çıkarıldı. Bu kişilere ayrıca herhangi bir tebligat yapılmayacağı, haklarında ayrıca özel kanun hükümlerine göre işlem tesis edileceği kaydedildi. KHK'lar ile, Emniyet Müdürlüğü çalışanı 7 bin 669 kişi, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı çalışan 28 bin 163 kişi, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı 325 kişi, Sağlık Bakanlığı'nda 2 bin 18 kişi, Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan 1519 kişi görevinden ihraç edildi.

Kamu ile ilişkisi kesilenler arasında, 24 merkez valisi de yer alıyor. Bir daha kamu hizmetinde istihdam edilemeyecekler. Bu kişilerin, birinci fıkra gereğince kamu görevinden, Emniyet Genel Müdürlüğü'nden, Jandarma Genel Komutanlığı'ndan ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan çıkarılan kişilerin, mahkumiyet kararı aranmaksızın, rütbe ve/veya memuriyetleri alındığı ve bu kişilerin görev yaptıkları teşkilata yeniden kabul edilmeyecekleri, bir daha kamu hizmetinde istihdam edilemeyecekleri, doğrudan veya dolaylı olarak görevlendirilemeyecekleri, bunların uhdelerinde bulunan her türlü mütevelli heyet, kurul, komisyon, yönetim kurulu, denetim kurulu, tasfiye kurulu üyeliği ve sair görevleri de sona ermiş sayılacağı bildirildi. Bunların silah ruhsatları, gemi adamlığına ilişkin belgelerinin ve pilot lisanslarının iptal edileceği ve bu kişilerin oturdukları kamu konutlarından veya vakıf lojmanlarından 15 gün içinde tahliye edileceği belirtildi. Bu kişiler özel güvenlik şirketlerinin kurucusu, ortağı ve çalışanı olamayacak, bu kişiler hakkında ilgili bakanlık ve kurumlarca ilgili pasaport birimine derhal bildirimde bulunulacak. Bu bildirim üzerine ilgili pasaport birimlerince pasaportlar iptal edilecek.

Kamu görevinden çıkarılanlar, varsa uhdelerinde taşımış oldukları büyükelçi, vali gibi unvanları ve müsteşar, kaymakam ve benzeri meslek adlarını ve sıfatlarını kullanamayacak ve bu unvan, sıfat ve meslek adlarına bağlı olarak sağlanan haklardan yararlanamayacak.

Yine KHK kapsamında belediyelere kayyım atanmasının önünü açan düzenlemede yer aldı. Düzenlemeyle, belediye başkanı ve yardımcısı ile meclis üyelerinin terör ve terör örgütüne yataklık suçlarından görevden uzaklaştırılması durumunda yerlerine yeni isimler görevlendirilebilecek.

Kararnameyle yurt dışındaki cemaat okullarının diplomaları da iptal edildi.

Yeni kararnamelerde yer alan bazı önemli kararlar şöyle:

Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve kamu kurumlarındaki çok sayıda kişi, kamudaki görevlerinden çıkarıldı.

Kararnameyle 7 bin 669 Emniyet Müdürlüğü çalışanı ihraç edildi.

Jandarma Genel Komutanlığı'na mensup 323, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na mensup 2 personel ihraç edildi.

Yeni kararnameye göre, kendi isteğiyle emekli olan hakim ve savcılar göreve dönebilecek.

Yurt dışındaki 'FETÖ' okullarının diplomaları iptal edildi.

Ceza infaz kurumları ve tutukevleri izleme kurullarının başkan ve üyelerinin görevleri 10 gün içinde sona erecek.

'FETÖ' zanlılarının eşlerinin pasaportları iptal edildi.

OHAL süresince iflas erteleme talep edilemeyecek.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nda bin 519 kişi ihraç edildi.

Köy korucuları, görev yaptıkları il dışında da görev yapabilecek.

Sağlık Bakanlığı'nda 2 bin 18 kişi ihraç edildi.

Kamu ile ilişkisi kesilenler arasında, 24 merkez valisi de yer alıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı'nda 28 bin 163 kişi ihraç edildi.

El konulan şirketlere atanan kayyumların yetkileri TMSF'ye devredildi.

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