'Gece yarasaları' durmadı hırsızlıktan yeniden tutuklandı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'de geçen yıl hırsızlık suçundan tutuklanan ve kendilerine \'Gece yarasaları\' adını veren 1\'i kadın 5 kişi, tahliye olduktan bir süre sonra aynı suçlamayla yeniden gözaltına alındı. Bir inşaattan 50 bin lira değerinde demir malzeme çaldığı belirlenen şüphelilerin tamamı tutuklandı.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, geçen yıl ekim ayında, Denizli ve çevre illerde, özellikle geceleri inşaatlarda meydana gelen hırsızlık olaylarını, kendilerine \'Gece yarasaları\' ismini veren İhsan Tintin (28), eşi Seher Tintin (25), Ahmet Duran (25), Mustafa Demir (30) ve Musa Duran\'ın (22) yaptığını belirledi. Şüpheliler, Aydın\'ın Nazilli ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerin tamamı tutuklandı. Geçen yıl aralık ayında şüpheliler serbest bırakıldı. Denizli\'nin Çivril ilçesi Kıralan Mahallesi Galericiler Sitesi\'ndeki inşaatlardan 13 Eylül\'de 50 bin lira değerinde demir malzemesi çalındı. Soruşturma başlatan jandarma ekipleri, hırsızlığı aynı grubun yaptığını tespit etti. Zanlılar, operasyonla yakalanarak gözaltına aldı. Çalınan demir malzemeler ise sahiplerine teslim edildi. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 5 zanlı, tutuklandı.



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