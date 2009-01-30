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Yaşam

Gece uçuş yasaklandı

Fethİye Turizm Amaçlı Sportif Faaliyetler Kurulu, yamaç paraşütü ve jet- ski kazalarını önlem için kararlar aldı

30 Ocak 2009 02:00

Fethİye Turizm Amaçlı Sportif Faaliyetler Kurulu, yamaç paraşütü ve jet- ski kazalarını önlem için kararlar aldı.

Plajda jet- ski yapılmasını yasaklayan kurul, Ölüdeniz Babadağ’da yapılan yamaç paraşütü uçuşlarının gün doğumundan gün batımına kadar yapılabileceğini, gece uçuşlarına izin verilmeyeceğini açıkladı.

Toplantıda, cip safari rotası olarak Saklıkent, Kumluova, Karadere beldeleri belirlenirken, ciplere fazla yolcu alınmaması, hız sınırının aşılmaması kararlaştırıldı. Cip safari rotasında yol boyunca kendilerine el sallayan çocuklara şeker ve benzeri şey atılması ve su savaşları yapılması da yasaklandı.

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