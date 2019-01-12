“Gece, Melek ve Bizim Çocuklar” 25. yılında 8. Pembe Hayat KuirFest'te

25-26-27 Ocak tarihlerinde, Kıraathane İstanbul Edebiyat Evi, Fransız Kültür Merkezi ve Tasarım Atölyesi Kadıköy’de takipçileriyle buluşacak olan 8. Pembe Hayat KuirFest, Türkiye’den kuir yapımlara yer verdiği Ğ bölümünde bu yıl, Türkiye sinemasına damgasını vuran kült yapım Gece, Melek ve Bizim Çocuklar’ı (1994) ağırlayacak. Festival takipçileri, bu çok özel yapımı, 25. yılı şerefine beyazperdede yeniden izleyebilecek.

Gece, Melek ve Bizim Çocuklar’ın 26 Ocak Cumartesi günü Fransız Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek gösteriminin ardından filmin senaristi Yıldırım Türker, ‘Melek’ rolüyle 7. Ankara Film Festivali’nde ödüle layık görülen Deniz Türkali ve sinemacı Metin Akdemir’in katılımıyla bir söyleşi gerçekleştirilecek.

Filmin hikâyesi



Seks işçisi Serap, doğduğu yerden kaçıp İstanbul’a gelen Fulya, hapisten yeni çıkmış Melek ve Serap’ın aşığı Hakan’ın yolları bir gece yarısı Beyoğlu’nda kesişir. Yeşilçam’ın usta ismi Atıf Yılmaz’ın yönettiği, senaryosunda ünlü yazar ve şair Yıldırım Türker’in imzası bulunan, başrollerinde ise Derya Arbaş, Deniz Türkali, Uzay Heparı, Mehmet Teoman, Candan Erçetin, Deniz Atamtürk ve Kaan Girgin gibi isimlerin yer aldığı bu çok özel yapım, kuir kültürün ve 1990’ların lubunya yaşantısının Türkiye sinemasındaki en gerçekçi ve en özenli yansımalarının başında geliyor.



