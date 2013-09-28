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Yaşam

Gece kulübünde kurşun yağmuru: 1 ölü 2 yaralı

Şişli'de bir gece kulübü önünde açılan ateşte 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

28 Eylül 2013 13:08

Şişli’de gece kulübünün önünde bir otomobilden tabanca ile çevreye kurşun yağdıran şüpheliler, 1 kişinin ölümüne 2 kişinin de yaralanmasına neden oldu.
 
Olay, saat 04.00’da Halaskargazi Caddesi üzerinde bulunan bir eğlence mekanının önünde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz 3 kişi otomobille ilerledikleri sırada tabancayla çevreye rastgele ateş açmaya başladı. Bu sırada mekandan çıkarak ticari taksiye yönelen Hakkı Gökçe (30), açılan ateş sonucu başından, kolundan ve bacağından ağır şekilde yaralandı. Barın koruma görevlisi Özgür Bahar (24) ile yoldan geçen Hüseyin Özbakır (25) da kurşunların hedefi oldu.
 
 

'Arkadaşı sinir krizi geçirdi'

 
 
Eğlence mekanının çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Bölgeye ulaşan sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk etti. Hakkı Gökçe yapılan tüm müdahalelere rağmen hastane yolunda yaşamını yitirdi. Gökçe’nin arkadaşı Kürşat isimli bir kişi, olay yerinde sinir krizleri geçirerek yere yığıldı.
 
 

'Yere düştüğünü gördüm'

 
 
Cinayetin görgü tanığı Mustafa Sait , cadde üzerinde silah sesleri duyduğunu ve bir kişinin vurularak yere düştüğünü söyledi. Polisin olay yerinde yaptığı incelemelerde cadde üzerinde çok sayıda mermi kovanı bulundu. Polis ekipleri, 1 kişinin ölümüne 2 kişinin de yaralanmasına neden olan şüphelileri yakalamak için geniş çaplı araştırma başlattı.

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