Gece kulübü solisti 'şarkı söylemeyi kestiği için' vuruldu!

Avcılar’da bir gece kulübünde solistlik yapan D.K, silahlı bir kişi tarafından şarkı söylemeyi erken kestiği gerekçesiyle bacağından vuruldu. Şarkıcıyı yaralayan şüpheli kayıplara karıştı. 1 çocuk annesi kadın savcılığa da suç duyurusunda bulundu.

Olay, Avcılar’da saat 04.00 sıralarında bir gece kulübünde meydana geldi.

Davet edildiği masaya gitti

32 yaşındaki bir çocuk annesi D.K., şarkı söylemek için davet edildiği 2 kişinin bulunduğu masadan kalmak istedi. Kendini Mehmet olarak tanıtan kişi buna itiraz etti, D.K. masadan kalmak için ısrar edince de silahını çıkarıp kadının üzerine ateş etti. Bacağına isabet eden kurşunla yaralan kadın arkadaşları tarafından hastaneye götürüldü. Silahlı saldırgan olay yerinden kaçtı.

"Koltuk değnekleriyle geziyorum"

Olayla ilgili Küçükçekmece Adliyesi’ne giderek savcılığa suç duyurusunda bulunan D.K. yaşadığı o anı şöyle anlattı:

"Sahne esnasında bir masanın şarkı isteği olduğunu söylediler. Masaya gittim. Birlikte şarkı söyledik. Bir süre sonra programıma sahnede devam etmek istedim. Masadaki bir kişi silahını gösterip ’Oturacaksın lan’ dedi. Mekan sahibi adamı sakinleştirip olay çıkmasın diye masada şarkı söylemeye devam etmemi söyledi. Bir süre daha şarkı söyledim. Sonra yeniden kalkmak için müsaade istedim. Bu sırada da eli silahlı o kişi beni bacağımdan vurdu. Müzisyen arkadaşım beni hastaneye götürdü. Kurşun nedeniyle bacağımdaki kemik parçalandı. Şu an koltuk değnekleriyle geziyorum."

"Psikolojim bozuldu"

"Böyle mekanlarda üst araması yapılması gerekiyor. Beni vuran kişi nasıl içeri silahla girdi bilmiyorum. İlk defa başıma böyle bir olay geldi" diyen D.K., "Bu olaydan sonra psikolojim bozuldu. 3 gündür neredeyse 2-3 saatlik uykuyla ayakta duruyorum. Yaklaşık 1,5 ay kadar fiziki tedavim devam edecek. İnşallah sakatlığım olmaz. Fiziki tedavimin ardından psikolojik tedavi alacağım. Kızımla bile ilgilenemeyecek durumdayım. Normal hayatıma nasıl döneceğim bilmiyorum. İnşallah bu olay son olur; kadına şiddet son bulur" dedi.

Polis çalışma başlattı

Polis kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlatırken, gece kulübünün girişine asılmış "İçeriye delici, kesici alet ile girilmesi yasaktır" şeklindeki uyarı yazısı ise dikkat çekti.