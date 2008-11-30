Gece el ağrısıyla uyananlar dikkat!

Dr. İsmail Ağar, Bugün gazetesine yaptığı açıklamada, çok eski bir hastalık olarak doktorlar tarafından bilinen ancak çoğu zaman boyun fıtığı ile karıştırılabilen karpal tünel sendromunun, el-bilek hastalığının bir sonucu olup orta yaşlara doğru oluştuğunu söylüyor.Parmak ve el hareketlerini sağlayan adele-sinir ve damar kompleksi el bileğinden geçerek dağılır. Baş ve işaret parmağın hareket ve duyusunu sağlayan Median sinirinin üstü, el bileği hizasında ve kısmen avucun içinde kalın koruyucu bir bantla kaplıdır.Karpal Tünel sendromu bu koruyucu bandın kalınlaşarak altında kalan siniri sıkıştırmasıyla ortaya çıkar. En sık sebebi el bileğini aşırı kullanmaya bağlı bant kalınlaşmasıdır. Hastalar özellikle baş parmak, işaret parmağı, orta parmak ve yüzük parmağının yarısını kaplayan uyuşukluk ve avuç içi ile bilek arasında duyu bozuklukları hisseder. Hissizlik veya ağrı geceleri şiddetlenebilir ve kişiyi uykudan uyandırabilir.Hastalık daha çok el bileğini eğimli kullananlarda sıkça görülebilmektedir. Marangozlar, bilgisayar kullananlar, tezgahtarlar, fabrika işçileri, tenis oynayanlar. Kadınlarda erkeklere nazaran daha sık görülmektedir.Bileğine ağırlık vererek çalışanlardaBilgisayar kullananlardaElde kullanılan titreşim yapan aletlerSık örgü ören ve yoğun ev işi yapanlarda görülür.Karpal Tünel geçici olarak hamilelik sırasında görülebilmektedir. Aşırı şişmanlık, B6 vitamin eksikliği, büyüme hormonu fazlalılığı da karpal tünelin nedenleri arasında yer alır.Şikayetler zaman içerisinde tekrarlayabilir. Teşhis boyun emarı ve EMG (sinir elektrosu) tetkikleriyle kesinleşir. Ancak kalıcı çözüm basit bir cerrahi müdahale ile sinirin serbestleştirilmesidir. Cerrahi öncesi tedavide; el bileğinin aşırı kullanımından kaçınılması, ağrı kesici, kortizon iğne, koruyucu ve gece atelleri, egzersizler ve antienflamatuvar ilaçlar önerilmektedir.Karpal Tünel sendromundan korunmak için dikkat edilmesi gerekenler ise şöyledir:Bilgisayar kullanırken belli aralıklarla elleri dinlendirmekEv işleri yaparken bileğe aşırı yük vermemekUyurken bileğin üstüne yatılmamalı...Orta yaşla birlikte görülme sıklığı artan bir başka rahatsız edici duyu hissi bacaklarda özellikle geceleri ve istirahat halinde görülen “Huzursuz Bacak Sendromu”dur. Huzursuz bacak sendromu yaşayanlar, yaşadıkları hissi tam olarak anlatamamaktan şikayet çidir.Uykuya dalmaya engel olan garip duyu hissederler. Bu his; ağrı, karıncalanma, uyuşma şeklinde tanımlanmaktadır. Bu garip his bacakların hareket etmesiyle biraz olsun ortadan kalkar. Hastalarda sosyal sorunları da beraberinde getirir. Akşamları TV seyredemezler, uzun yolculuklar yapamazlar, misafirliğe gidip uzun süreli oturamazlar.Bacağın hareket ettirilme ihtiyacı ise en önemli sorun olan uykuya dalma ve kaliteli uyku şikâyetlerini doğurur. Bu nedenle hastalık sırasında oluşmuş uyku bozukluklarının tedavi edilmesine de ihtiyaç duyulabilmektedir. Şeker hastalığı, demir eksikliği anemisi ve bazı sinir hastalıklarında da HBS belirtilerine rastlanabilmektedir. HBS hamileliğin son 3 ayında da görülebilmektedir.Stres, depresyon hastalığın tetikleyicileri arasındadır. HBS ye neden olan faktörler tam olarak bilinmese de dopamin ve demir metabolizmasındaki düzensizliklerden kaynaklandığı düşünülmektedir. Bununla birlikte huzursuz bacak sendromu ailesel bir miras olarak kalıtsal olabilmektedir.