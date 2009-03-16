T24 LogoT24 Logo
Sağlık

Gece çalışanlara tazminat

Danimarka hükümeti, uzun süre gece vardiyalarında çalıştıktan sonra meme kanserine yakalanan kadınlara tazminat ödemeye başladı.

16 Mart 2009 02:00

Danimarka hükümeti, uzun süre gece vardiyalarında çalıştıktan sonra meme kanserine yakalanan kadınlara tazminat ödemeye başladı.

Birleşmiş Milletler'e bağlı bir kuruluş gece vardiyalarının kansere yakalanma riskini artırıyor olabileceği yönünde bir açıklama yapmıştı.

BBC İskoçya Radyosu'na bilgi veren uzmanlar ve sendika liderleri İngiltere hükümetinin de bu riski daha ciddi bir biçimde ele alması gerektiğini söyledi.

Gece vardiyalarının sağlığa olumsuz etkilerine ilişkin uzun yıllardır sürekli olarak birtakım kanıtlar ortaya çıkmaktaydı. Bu belirtilerden bazıları, uyku bozuklukları, bitkinlik, sindirim sorunları ve iş kazaları riskindeki artış olarak sıralanıyor.

Aile geçmişi riski

Ancak Danimarka'daki tazminat ödemeleri, uzun süre gece vardiyalarında çalıştıktan sonra meme kanserine yakalanan kadınlara yapılan ilk resmi ödeme niteliğinde. Danimarka'da şu ana kadar 40 kadın tazminat almaya hak kazandı. Ancak aile geçmişlerinde meme kanseri görülmüş olan kadınların tazminat talepleri reddedildi. Danimarka hükümetinin bu adımı, BM'ye bağlı Dünya Sağlık Örgütü'nün bir alt kuruluşu niteliğindeki Uluslararası Kanser Araştıma Kurumu'nun açıkladığı bulguları izliyor.

Risk faktörleri

Uluslararası Kanser Araştıma Kurumu, kansere yol açan risk faktörlerini araştırıyor ve sınıflandırıyor. Buna göre "Birinci Kategori" risk faktörleri, asbest benzeri kanserojen maddelere maruz kalmak şeklinde açıklanıyor. Gece vardiyaları ise bu seviyenin sadece bir basamak altında yer alan bir kanser risk faktörü olarak sınıflanıyor.

Uluslararası Kanser Araştırma Kurumu'ndan Dr. Vincent Cogliano, bulgularının insanlar ve hayvanlar üzerine yapılan bir dizi çalışmanın sonuçlarına dayandığını söyledi.

Buna göre uyku kalıplarını değiştirmenin vücuttaki melatonin üretimini baskı altına alabileceği yönündeki hipotezi destekleyen kanıtlar bulunuyor.

İngiltere'de durum

Dr. Vincent Cogliano, melatoninin ise kansere yol açan bazı aşamaları önlemede faydalı bazı etkilerinin bulunduğunu söyledi.

Cogliano, "Elde edilen kanıtın düzeyinin, sanayi kimyasallarına maruz kalma sonucunda oluşabilecek olandan farkı olmadığını" da söyledi.

BBC İskoçya Radyosu'na bilgi veren uzmanlar ve sendika liderleri İngiltere hükümetinin de bu riski daha ciddi bir biçimde ele alması gerektiğini söyledi.

İngiltere'deki sendikalar, ulusal işgücü toplamının yüzde 20'sinin gece vardiyalarında yer aldığını tahmin ediyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24