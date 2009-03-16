Gece çalışanlara tazminat

Danimarka hükümeti, uzun süre gece vardiyalarında çalıştıktan sonra meme kanserine yakalanan kadınlara tazminat ödemeye başladı.



Birleşmiş Milletler'e bağlı bir kuruluş gece vardiyalarının kansere yakalanma riskini artırıyor olabileceği yönünde bir açıklama yapmıştı.



BBC İskoçya Radyosu'na bilgi veren uzmanlar ve sendika liderleri İngiltere hükümetinin de bu riski daha ciddi bir biçimde ele alması gerektiğini söyledi.



Gece vardiyalarının sağlığa olumsuz etkilerine ilişkin uzun yıllardır sürekli olarak birtakım kanıtlar ortaya çıkmaktaydı. Bu belirtilerden bazıları, uyku bozuklukları, bitkinlik, sindirim sorunları ve iş kazaları riskindeki artış olarak sıralanıyor.



Aile geçmişi riski



Ancak Danimarka'daki tazminat ödemeleri, uzun süre gece vardiyalarında çalıştıktan sonra meme kanserine yakalanan kadınlara yapılan ilk resmi ödeme niteliğinde. Danimarka'da şu ana kadar 40 kadın tazminat almaya hak kazandı. Ancak aile geçmişlerinde meme kanseri görülmüş olan kadınların tazminat talepleri reddedildi. Danimarka hükümetinin bu adımı, BM'ye bağlı Dünya Sağlık Örgütü'nün bir alt kuruluşu niteliğindeki Uluslararası Kanser Araştıma Kurumu'nun açıkladığı bulguları izliyor.



Risk faktörleri



Uluslararası Kanser Araştıma Kurumu, kansere yol açan risk faktörlerini araştırıyor ve sınıflandırıyor. Buna göre "Birinci Kategori" risk faktörleri, asbest benzeri kanserojen maddelere maruz kalmak şeklinde açıklanıyor. Gece vardiyaları ise bu seviyenin sadece bir basamak altında yer alan bir kanser risk faktörü olarak sınıflanıyor.



Uluslararası Kanser Araştırma Kurumu'ndan Dr. Vincent Cogliano, bulgularının insanlar ve hayvanlar üzerine yapılan bir dizi çalışmanın sonuçlarına dayandığını söyledi.



Buna göre uyku kalıplarını değiştirmenin vücuttaki melatonin üretimini baskı altına alabileceği yönündeki hipotezi destekleyen kanıtlar bulunuyor.



İngiltere'de durum



Dr. Vincent Cogliano, melatoninin ise kansere yol açan bazı aşamaları önlemede faydalı bazı etkilerinin bulunduğunu söyledi.



Cogliano, "Elde edilen kanıtın düzeyinin, sanayi kimyasallarına maruz kalma sonucunda oluşabilecek olandan farkı olmadığını" da söyledi.



BBC İskoçya Radyosu'na bilgi veren uzmanlar ve sendika liderleri İngiltere hükümetinin de bu riski daha ciddi bir biçimde ele alması gerektiğini söyledi.



İngiltere'deki sendikalar, ulusal işgücü toplamının yüzde 20'sinin gece vardiyalarında yer aldığını tahmin ediyor.

