Gece boyu telefonu şarja bırakmak zararlı mı?

Akıllı telefonların neredeyse hepsinin pek sevilmeyen, ortak bir yanı var: Onları 24 saatte bir, genellikle kolayımıza geldiğinden her gece şarj etmemiz gerekiyor. Peki telefonumuzu yattığımız saatten sabaha kadar şarja bırakmak, gerçekten iyi bir fikir mi? Bu davranışımız, cihazımızın piline kalıcı bir hasar veriyor mu? Dahası fazladan tükettiğimiz elektrik ne kadar?

Şarj gerçekleri



İyi haber International Energy Agency (IEA) gibi kuruluşlar sayesindetelefon şarj adaptörlerinin verimliliğinde son yıllarda önemli geliştirmeler yapılmış olması. IEA'nın "bir watt" girişimi, 2013 ve sonrasındaki çoğu elektronik cihazın adaptörünün "bekleme" sırasındaki güç tüketimini 1 watt'ın altına ve daha sonra yarım watt'ın altına düşürdü. Yani adaptörünüz fişe takılı olsa bile, onu herhangi bir cihaza takmadıysanız, enerji tüketiminiz oldukça az.

Bunlar elbette son birkaç sene içinde çıkan bir telefon ve adaptör kullanıyorsanız geçerli. Bununla birlikte yarım watt, araştırmalara göre tüm senede bir sıcak banyoda harcadığınız enerjiye denk geliyor. Bu yüzden adaptörü fişten çekmenizde veya prizdeki gücü kesmenizde fayda var, ama güç tüketimi çok düşük olduğundan bu işi çok fazla kafaya takmayın.

Bununla birlikte araştırmalar, evinizdeki tüm "bekleme" konumundaki cihazların gücünü kesmeniz halinde, yıllık tasarrufunuzun 100 doları aşabileceğini gösteriyor.

Lityum iyon piller

Bugünkü akıllı telefonların neredeyse hepsi, lityum iyon pilleri kullanıyorlar. Bu piller çok fazla şarj olduklarında veya tamamen boşaldıklarında istikrarsız ve tehlikeli bir hale gelebiliyorlar. Ancak piller ve modern adaptörler, böyle bir durumun yaşanmasına engel olacak mekanizmalarla donatılmış durumdalar. Yani şarj seviyesi yüzde 100'e ulaştığında pile giden akım, kesilmiş oluyor.

Bu durumda telefonunuz, şarj seviyesi yüzde 100'e ulaştıktan sonra gece boyunca kısa aralıklarla şarj ediliyor. Bu yüzden pile zarar vermemek için telefonunuzla birlikte gelen adaptörü kullanmanızda fayda var.

Enerji tüketiminin yanında pilinizi devamlı olarak yüzde 100'de tutmak, pilinizin ömrünün biraz daha hızlı tükenmesine neden olabilir. Fark çok olmasa da, lityum iyon pillerin tamamen şarj edilmemeyi tercih ettiklerini hatırlatalım.

Gelecek akıllı pillerde

Çok uzak olmayan bir gelecekte şarj süreleri, birkaç dakikaya kadar gerileyecek. Bu durumda gece yarısı şarj etme işi, tarihe karışmış olacak. Piliniz şarj olduktan sonra kabloyu sökmek ve adaptörü fişten çekmek, pilinizin sağlığı ve enerji tüketimi konusunda bir miktar olumlu etkiye sahip olsa da bu sorunlar, yakında çözülmüş olacaklar.

Bunlar gerçekleşene dek çevre adına daha az enerji tüketmek için şarj saatinizi değiştirmeyi deneyebilirsiniz.