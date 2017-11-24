GECE BEKÇİSİ OKULDA ÖLÜ BULUNDU

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN -İSTANBUL-DHA

Kadıköy Moda\'da bulunan Özel Aramyan Uncuyan Ermeni İlköğretim okulunun gece bekçisi okulda ölü bulundu.

Sabah okula gelen görevliler zile bastıkları halde kapıyı açan olmayınca zemin kattaki üzerine yemekhanenin camını kırarak içeri girdi. Görevliler okulda gece bekçiliği yapan 70 yaşındaki Dikran Aldoyan\'ın hareketsiz yattığını gördü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri 70 yaşındaki Aldoyan\'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemede Aldoyan\'ın cenazesinde herhangi bir darp ya da yara izine rastlamadı. Yaşanan olaydan dolayı okul tatil edildi. Okula gelen veliler geri gönderildi. Yapılan incelemelerin ardından cenaze Haydarpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne gönderildi.

Görüntü Dökümü

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-Okuldan görüntü

-Polis ekiplerinden görüntü

-Yemekhanenin kırılan camı

-Görevlilerden görüntü

-Okula gelen öğrencilerden görüntü

-Velilerin geri gönderilmesi

-Genel ve detay görüntüler

