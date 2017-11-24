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Gece bekçisi okulda ölü bulundu

Cengiz ÇOBAN / İSTANBUL, (DHA) - KADIKÖY Moda'daki Özel Aramyan Uncuyan Ermeni İlköğretim Okulu'nun gece bekçisi okulda ölü bulundu

24 Kasım 2017 14:12

Cengiz ÇOBAN / İSTANBUL, (DHA) - KADIKÖY Moda\'daki Özel Aramyan Uncuyan Ermeni İlköğretim Okulu\'nun gece bekçisi okulda ölü bulundu.
Sabah okula gelen görevliler, zile bastıkları halde kapıyı açan olmayınca zemin kattaki yemekhanenin camını kırarak içeri girdi. Görevliler okulda gece bekçiliği yapan 70 yaşındaki Dikran Aldoyan\'ın hareketsiz yattığını gördü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri 70 yaşındaki Aldoyan\'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemede Aldoyan\'ın cenazesinde herhangi bir darp ya da yara izine rastlamadı. Yaşanan olaydan dolayı okul tatil edildi. Okula gelen veliler de geri gönderildi.

Yapılan incelemelerin ardından cenaze Haydarpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne gönderildi. 

(FOTOĞRAF)

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