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Politika

Gece bekçilerine verilen “Silahınızı kullanmakta tereddüt etmeyin” talimatı Meclis gündeminde

İstanbul’da “Gece Kartalları” adı verilen 386 bekçi 14 Ağustos’ta göreve başladı

16 Ağustos 2017 23:10

HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan, İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Gayrettepe biriminde, 386 bekçinin göreve başlama töreninde konuşan İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan’ın “Silahınızı kullanmakta tereddüt etmeyin” talimatını TBMM gündemine taşıdı.

Paylan,  İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya bekçilerin aldıkları eğitim, seçildikleri kriterler, uygulamanın başında silah kullanma yetkilerinin olması ve  buna teşvik edilmeleri konusunda sorular yöneltti.

İçişleri  Bakanına yanıtlaması istemiyle  verilen önerge şöyle.

14 Ağustos itibarıyla göreve başlayan 386 bekçi ve önümüzdeki günlerde göreve başlaması beklenen 314 bekçi kaç günlük, nasıl bir eğitimden geçmişlerdir?

Bekçilere insan hakları eğitimi verilmiş midir?

Bekçi olacak kişiler hangi kriterlere göre seçilmişlerdir?

Henüz uygulamanın başında bekçilere silah kullanma yetkisi verilmesini doğru buluyor musunuz?

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan’ın bekçileri “silahlarını kullanmaya” özellikle teşvik etmesi sonucunda, bekçilerin silahlarını keyfi bir şekilde kullanmalarının önlenmesi için ne gibi düzenlemeler yapılmıştır?

 

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