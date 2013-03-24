'Gece başka gündüz başka konuşuyorlar'

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesinde vatandaşlara hitap etti.

Sarıcakaya'nın Osmanlı'nın kuruluşuna şahitlik ettiğini belirten Erdoğan, Sarıcakayalılara, ''Siz bu toprakları bereketlendirdiniz. Kadınıyla, erkeğiyle bereketlendirdiniz. Yılmadınız, usanmadınız. Siz Sarıcakaya'nın eteklerinde berekete imzalarınızı koydunuz. Alın terinizle koydunuz. Siz eli öpülesi analarsınız'' diye seslendi.

Annelerin gönlünde farklı bir yeri olduğunu vurgulayan Erdoğan, ''Kadın saygındır, ana çok daha saygındır. Ana irtifadır. Çünkü ananın ayaklarının altı öpülür, babanın değil ananın. Cennet annelerin ayakları altındadır. Biz öyle bir medeniyetin, kültürün mensuplarıyız. Anacığımın ayağının altını öptüğüm zaman babamın da öperdim. Anacığım öptüğüm zaman ayağını çekerdi. 'Ne yapıyorsun oğlum' derdi. 'Anacığım cenneti kokluyorum' derdim, gülerdi. Böyle bir ömür geçirdik. Hamdolsun onlar bizleri bugünlere hazırladılar'' diye konuştu.

''Sizin dayanışmanız, el ele, omuz omuza verişiniz, sizin birliğiniz, beraberliğiniz inanıyorum ki bu topraklara fitne tohumu atmak isteyenlere fırsat vermeyecektir'' diyen Erdoğan, Türk'üyle, Kürt'üyle, Laz'ıyla, Çerkez'iyle, Gürcü'süyle, Abaza'sıyla, Roman'ıyla, Boşnak'ıyla, Arnavut'uyla yaradılanı yaradandan ötürü sevdiklerini ve yola böyle çıktıklarını söyledi. Ayrım yapmadan insana önem verdiklerini ve hepsine saygı duyduklarını belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

''Batı siyah-beyaz ayrımını yaptığı gün, biz o zaman şunu söylüyorduk, bizim değerlerimizde, medeniyetimizde ne Arap'ın Acem'e, ne Acem'in Arap'a üstünlüğü yoktur diyorduk. Biz bu yola çıkarken de 'halka hizmet Hakk'a hizmettir'' diye çıktık. Onun için gece demedik, gündüz demedik. Aşık Veysel'in ifadesiyle 'Uzun ince bir yoldayım, gidiyorum gündüz gece' diyerek yola koyulduk.''

Başbakan Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

''Bu ülkenin muhalefeti gece başka konuşuyor, gündüz başka konuşuyor. Şimdi diyorlar ki 'Siz terörist başına ne söz verdiniz?' Benim söylediğime inanacak mısın? Sen iddia sahibisin, ben şimdi bu iddia sahiplerine diyorum ki siz bu iddialarınızı ispat edemediğiniz sürece namertsiniz.''

Erdoğan, konuşmasının devamında, ''Çıkıyor bir tanesi, dün Bursa'da 'teröristbaşına ne vadettin' diyor. Ben de Sarıcakaya'dan diyorum ki burası kuruluşunda Osmanlı'ya destek vermiş bir yer, beyefendi böyle bir iddianın içinde olduğuna göre, bu iddiayı açıklamak durumundasın. Açıklayamazsan namertsin. Çünkü müfteri olarak bir yere varılmaz. İftiralarla bir yere varılmaz. Siyasetçiye yalan yakışmaz, iftira yakışmaz. Bir şey biliyorsan belgele, ortaya koy ama biz seninle ilgili geçmişten bugüne hep bunları belgeledik. Çözüm sürecinde başarıya ulaşacağız diye çılgına döndüler, terörle ilgili olarak başarıya ulaşacağız diye çılgına döndüler. Anamuhalefet de yavru muhalefet de kuduruyorlar. Niye, bu iş bitecek diye. Bu ülkede huzur olacak diye, bu ülkede istikrar olacak diye, refah olacak diye çılgına dönüyorlar. Onlara rağmen istikrar, onlara rağmen güven, onlara rağmen huzur, onlara rağmen mutluluk bu ülke var ve daha da artacak.''

'Uygulama gerçekleşmezse kusura bakmasınlar'

Başbakan Erdoğan, Türkiye-İsrail ilişkileri ile ilgili olarak, ''Şimdi telefon görüşmesiyle adım atıldı. Uygulama gerçekleştiği anda normalleşme olur. Ama uygulama gerçekleşmezse kusura bakmasınlar. Çok açık, net konuşuyoruz'' şeklinde konuştu.

''Biz, milletimizin bize vermediği bir yetkiyi hiçbir yerde kullanmadık, kullanmayız'' diyen Erdoğan, ''Bugüne kadar eğer bir şanlı duruşumuz varsa, eğer bir dik duruşumuz, eğer bir omurgalı duruşumuz varsa bunun sebebi milletimiz bize ne dediyse onu yaptık. Çünkü biz halka güvendik, Hakk'a güvendik. Bizim kimseye borcumuz yok'' ifadelerini kullandı.

'Düğüne konuk oldu'

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Sarıcakaya'da bir düğünün sürpriz konuğu oldu.

Başbakan Erdoğan, Sarıcakaya'ya girerken yol üzerinde düğünü görünce konvoyunu durdurdu. Eşi Emine Erdoğan ile Halime (19) ve Durmuş (27) Özbal çiftine mutluluk dileyen Erdoğan, ailelerin düğüne razı olmadığını öğrenince genç çifte çevrenin ileri gelenlerini devreye sokarak ailelerinin gönüllerini almaları gerektiğini söyledi.

Başbakan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da ''Ailelerinize bizden selam söyleyin, onların gönüllerini alın'' tavsiyesinde bulundu.

Başbakan Erdoğan, ''Birbirinizi kutlu bağlarla severseniz mutluluğunuz daim olur. Gençler birbirini sevdiyseler artık önünde durmak zor. Onun için de annelerin, babaların, 'İnşallah mutlulukları devam etsin' temennisiyle onların yanında olması lazım'' diye konuştu.

Genç çifte en az üç çocuk tavsiyesinde bulunan Erdoğan, damat Durmuş Özbal'ın ''Maaşım dolgun olursa inşallah 5 çocuk da olur'' cevabı üzerine, ''Her doğan, kendi rızkıyla doğar'' dedi.

Erdoğan, daha sonra geline bilezik hediye ederek, miting alanına geçti.