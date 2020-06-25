Gece alkol satışına yeni ceza hazırlığı

Hükûmet, yeni kaynak arayışında bir kez daha alkol ürünlerine yöneldi. AKP milletvekilleri gece alkol satışı, etil alkol ve kaçak tütün satışına ilişkin ağır cezalar öngören bir yasa teklifi hazırladı. Gece saat 22:00’den sonra alkol satan bakkal ve bayilere 320 bin liraya kadar para cezası kesilecek. 3 kez ceza kesilen esnafın alkol satma ruhsatı elinden alınacak.

Sözcü’den Erdoğan Süzer‘in haberine göre Aydın Milletvekili Metin Yavuz’un öncülüğünde AKP milletvekilleri tarafından yasa teklifine göre akşam 10, sabah 6 arasında alkollü içki satışı yapan bakkal, market, bayi ve benzeri iş yerlerine 65 bin lira ila 320 bin lira arasında değişen tutarlarda para cezası kesilecek.

Halen bu yasağı çiğneyen iş yerlerine 20 bin lira ila 120 bin lira arasında ceza kesilmesi öngörülmekle birlikte cezalar genellikle 20 bin ila 40 bin aralığında gerçekleşiyor.

Teklife göre ayrıca bu yasağı 5 yıl içerisinde 3 kez işleyen iş yerlerinin tüm perakende alkollü içki ve açık alkollü içki satış ruhsatları iptal edilecek. Satış belgesi iptal edilen iş yerlerine 2 yıl boyunca yeni belge de verilmeyecek.

Etil alkole 100 bin lira ceza

Düzenlemeye göre, rakı ve viski gibi içkilerin yapımında kullanılan etil alkolü satışa sunan ya da satan işletmelere 20 bin liradan 100 bin liraya kadar değişen tutarlarda idari para cezası kesilecek. Aynı şekilde kaçak tütün satanlar da cezalandırılacak.