Geç menopoza girenlerde meme kanseri riski yüksek

Meme kanserinde ağrısız teşhis dönemi

Menopoz ve meme kanseri

İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Erkan Topuz, Posta gazetesindeki yazısında meme kanserinin belli başlı sebeplerini anlatıyor.Memede fibrokistler her 3 kadından 1’inde görülür. Fibrokistler tümörün üstünü kapatarak meme kanserini gizleyebilir. Ayrıca kansere dönüşme riskleri de var. Bu nedenle dikkatli kontrol edilmeleri gerekir. Yoğun kistler 35 yaşından sonra yılda 1 kez mamografi ve ultrasonografi, genç yaşlarda ise ultrasonografiyle takip edilir. Eğer şüpheli bir odak var ve aydınlatılamıyorsa MR çekilir. MR’da da kuşkulu bir durum varsa biyopsi yapılır. Günümüzde önerilen biyopsi türü tru cut’tır. İğne biyopsisine nazaran tümör hakkında daha geniş bilgi verir.Beslenmeye dikkat ederek fibrokistlerin artması engellenebilir. Kahve, çikolata ve koladan uzak durun. Brokoli, karnabahar, beyaz lahana, semizotu gibi sebzeleri bol tüketin. Günde en az yarım kilo yoğurt yiyin. Fibrokistlerin gevşemesini, yumuşamasını sağladığı için selenyum, E vitamini ve ananas hapı kullanabilirsiniz.Fibrokistleri artırdığı için kabız kalmayın ve strese girmeyin. Anne, teyze, hala gibi yakın akrabalarınızda meme kanseri varsa riskiniz diğer kişilere göre 2 kat daha fazla. Bu durumda kontrollerinizi daha sık yaptırmanız gerekir. Çocuk sahibi olmama, 30 yaşından sonra çocuk doğurma, adetin 12 yaştan önce başlaması, geç menopoza girmek, şişmanlık, alkol ve sigara kullanımı da meme kanseri riskini artırır. Korunmak için günde en az yarım saat egzersiz yapın, yaşam boyu ideal kilonuzu koruyun, alkol ve sigara tüketmeyin, sağlıklı beslenin