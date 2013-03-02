'Geç kimin sızdırdığını sen anlat'

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, basına sızan İmralı tutanaklarına değinerek: "Neymiş, haberi kim sızdırıyormuş? Geçiniz bunları. Başbakan'dan yanıt bekliyoruz. Çık milletin önünde açıkça ne görüşüldüğünü beyan et" diyerek Başbakan Erdoğan’a yüklendi.



İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından kentte fuarcılık sektörünü büyüterek dünya standartlarına taşıma hedefi doğrultusunda projelendirilen yeni fuar merkezinin temeli CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun katılımıyla atıldı.

Kılıçdaroğlu, İmralı ile yapılan görüşme tutanaklarının basına yansıması ardından Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmadığını belirterek, "Çık milletin önüne konuş, ne düşünüyorsun" dedi.

CHP lideri, şunları söyledi: "Türkiye iyi yönetilmiyor. Tüm komşularımızla kavgalıyız. Neden hangi gerekçeyle? Suriye, İran ve Irak ile alıp veremediğimiz nedir? Barış içinde yaşamak varken halkların kardeşliği varken bu nedir? Suriye'de akrabaları olan Türkiye'de yurttaşlar var. Bu güzel coğrafyada Batı'nın egemen güçlerinin tuzağına düşmeden neden savaş neden kavga? Bakınız, 2002 yılını düşünün, sıfır terör. Rahmetli Ecevit dönemi. 2013'ü düşünün. Neden 10 yılda bu noktaya geldik? Türkiye'ye 10 yılda terör batağına sokan düzeni hangi gerekçe ile haklı göreceğiz? Kim yönetiyor ülkeyi? İki gün önce gazetelere tutanaklar yansıdı. Tartışmayı bıraktık haberi kim sızdırıyor bunun üzerinde duruyor. Gazeteci arkadaşım görevini yapmış. Şimdi ülkeyi yöneten Başbakan'dan yanıt bekliyoruz. Konuşmasını bekliyoruz. Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Çık milletin önünde açıkça görüşünü beyan et. Bunu bekliyoruz biz. Bir tarafta olanı gördük şimdi ortağın öbür yanına bakmamız gerekiyor. Öbür ortak konuşacak. 'Benim konuşmaya hakkım yok' diyemez. Eğer bu ülkeyi adam gibi yönetiyorsan devlet adamı kimliği ile yönetiyorsan yanıtını bekliyorum. Çık milletin önüne ve konuş, Ne düşünüyorsun."



Yargı eleştirisi



Törende konuşan Kılıçdaroğlu, Tüm Türkiye’nin İzmir’i örnek bir kent olarak kabul ettiğini söyleyerek Büyükşehir yargılamalarını da eleştirdi. CHP lideri şunları söyledi: “İzmir hepimizin üzerinde titrediği bir kent. Tüm Türkiye burayı örnek alıyor. Burası sevginin egemen olduğu, insanların sokaklarda özgürce dolaştığı bir kent. Yeşilin ranta kurban edilmediği bir kent. Bu fuar bittiğinde göreceksiniz Türkiye’nin en büyük kenti olacak. Bir belediye başkanının görevi, sadece yönetmek değil, halkına sahip çıkmaktır. Bu projeden ötürü kendisine teşekkür ediyorum. Bu belediye başkanı 397 yılla yargılanıyor. Demokrasinin hakim olduğu ülkede eğer 397 yıl ile yargılanıyorsanız orada adalet yoktur.