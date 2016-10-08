Geç kaldığı uçağı bomba ihbarıyla indirdi!

Iğdır'dan İstanbul seferini yapan uçağı kalkışından sonra asılsız ihbarla indiren yolcu gözaltına alındı

DHA'nın haberine göre, Iğdır Havalimanı'nda yolcularını alan THY'nin bugün saat 10.15'teki TK 2719 sefer sayılı uçağı, havalandıktan hemen sonra bir kişi telefonla polise 'İstanbul uçağında bomba var' ihbarı yaptı. Bunun üzerine uçak, tekrar Iğdır Havalimanı'na dönerken, polis ihbar yapan kişiyi yakaladı.

İtiraf etti



Yakalanan Tamer B. adlı kişi, geç kaldığı için uçağa alınmadığını ve bu duruma sinirlenerek 'bomba' ihbarında bulunduğunu itiraf etti.

Tamer B., gözaltına alınırken, Iğdır Havalimanı'na inen uçakta arama yapıldı. Arama işlemi bitirildikten sonra uçak Iğdır- İstanbul seferini gerçekleştirecek.