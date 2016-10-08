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Yaşam

Geç kaldığı uçağı bomba ihbarıyla indirdi!

İhbarı yapan Tamer B., gözaltına alınırken, Iğdır Havalimanı'na inen uçakta arama yapıldı.

08 Ekim 2016 15:35

Iğdır'dan İstanbul seferini yapan uçağı kalkışından sonra asılsız ihbarla indiren yolcu gözaltına alındı

DHA'nın haberine göre, Iğdır Havalimanı'nda yolcularını alan THY'nin bugün saat 10.15'teki TK 2719 sefer sayılı uçağı, havalandıktan hemen sonra bir kişi telefonla polise 'İstanbul uçağında bomba var' ihbarı yaptı. Bunun üzerine uçak, tekrar Iğdır Havalimanı'na dönerken, polis ihbar yapan kişiyi yakaladı.

 

İtiraf etti


Yakalanan Tamer B. adlı kişi, geç kaldığı için uçağa alınmadığını ve bu duruma sinirlenerek 'bomba' ihbarında bulunduğunu itiraf etti.

Tamer B., gözaltına alınırken, Iğdır Havalimanı'na inen uçakta arama yapıldı. Arama işlemi bitirildikten sonra uçak Iğdır- İstanbul seferini gerçekleştirecek.

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