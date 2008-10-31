Geç doğum yapmak meme kanseri nedeni

Kadınlarda ölümlere yol açan kanser türleri arasında ilk sırada yer alan meme kanserinden korunmada erken teşhisin çok önemli olduğunu belirten Hatice Gül, şunları söyledi:“Kadınlar kendi kendilerine meme muayenelerini, adet bitim tarihinde yapmalıdır. Çünkü adet döneminde meme dokusu yumuşak olur ve herhangi bir kitlenin varlığı kolayca fark edilir. Kişi doğal ya da cerrahi yöntemler neticesinde adet kanaması görmüyor ise, akılda kalması için belli bir gün seçerek her ay aynı gün kendi kendine meme muayenesi yapmalıdır. Kendi kendine meme muayenesi önemli olmasına karşın, meme kanserinin tanısında en etkili yöntemin mammografi (meme filmi) olduğu bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Tarama amaçlı olarak 50 yaş ve üzeri kadınlarda 2 yılda bir mammografi uygulanması gerekir. Memede ele gelen kitlelerin çoğu kanser değildir. Memede belirlenecek kitlenin kanser olup olmadığı, ancak doktor saptayabilir. Unutulmamalıdır ki, diğer kanserlerde olduğu gibi meme kanserinde de erken teşhis hayat kurtarır.''Edirne İl Sağlık Müdürü Hatice Gül, meme kanserinin belirtileri ise `memede ele kitle gelmesi, memeden akıntı gelmesi (bulanık ya da kanlı), meme başında çekilme, meme derisi üzerinde çekilme, memede büyüme, ödem, kızarıklık, meme derisinin portakal kabuğu görünümünde olması ve memede daha önceden olmayan, gözle fark edilebilen herhangi bir değişiklik' olarak sıraladı.