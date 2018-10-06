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Spor

Gebzespor-Erzin Belediyespor: 1-1

Büşra KAYA-Mesut IŞIK/GEBZE(Kocaeli), (DHA) STAT: Alaettin Kurt HAKEMLER: Ömer Şivka (xx), Selim Şenöz (xx), Göker Erel (xx) GEBZESPOR: Alptekin(xxx), İslam(xx) (Dk

06 Ekim 2018 21:27

Büşra KAYA-Mesut IŞIK/GEBZE(Kocaeli), (DHA)

STAT: Alaettin Kurt

HAKEMLER: Ömer Şivka (xx), Selim Şenöz (xx), Göker Erel (xx)
GEBZESPOR: Alptekin(xxx), İslam(xx) (Dk. 83 Serkan x), Saruhan(xx) (Dk.73 Şefik x), Mustafa(x), Abdülsamet(xx), Oğuz(xx), Sırat(xxx), Tugay(xx)(Dk.59 Ziya x), Ferhat(xxx), Yusuf(xx), Emre(xxx)
ERZİN BELEDİYESPOR: Ömer(xxx), Emre(xx), Yücel (xxx) (Dk.90 Alparslan x), Nureddin(xx), Volkan(xx) (Dk. 90 Onur x), Erdem (xx) (Dk. 71 Fatih x), Çağlayan (xxx), Emre(xx), Halil,(xx) Uğurcan(xx), Ahmet(xx)
GOLLER: Dk. 9 Uğurcan (Erzin Belediyespor), Dk.31 Emre (Gebzespor)
SARI KART: İslam, Emre, Abdulsamet (Gebzespor), Halil, Emre,Fatih, (Erzin Belediyespor)
KIRMIZI KART: Dk.90 Abdulsamet (Çift sarı karttan)

TFF 3\'üncü Lig 1\'inci Grup mücadelesinde Gebzespor sahasında Erzin Belediyespor ile 1-1- berabere kaldı.

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