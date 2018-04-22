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Spor

Gebzespor 3'üncü Lig'de

Mesut IŞIK - Büşra KAYA/ESKİŞEHİR,(DHA) - ESKİŞEHİR'de oynanan karşılaşmada Altınova Belediyespor'u 90+3'üncü dakikada Oğuz Başaran'ın attığı golle 1-0 yenen Gebzespor, 5 yıl aradan sonra tekrar 3'üncü Lig'e yükseldi

22 Nisan 2018 20:41

Mesut IŞIK - Büşra KAYA/ESKİŞEHİR,(DHA) - ESKİŞEHİR\'de oynanan karşılaşmada Altınova Belediyespor\'u 90+3\'üncü dakikada Oğuz Başaran\'ın attığı golle 1-0 yenen Gebzespor, 5 yıl aradan sonra tekrar 3\'üncü Lig\'e yükseldi.
Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 1\'inci Kademe 3\'üncü Lig\'e Yükselme Play-Off maçında Gebzespor ile Altınova Belediyespor, Eskişehir Yeni Stadyum\'da karşı karşıya geldi. İlk yarısı golsüz kapanan karşılaşmanın 90+3\'üncü dakikasında Oğuz Başaran\'ın attığı golle Gebzespor, Altınova Belediyespor\'u 1-0 yenerek 3\'üncü Lig\'e yükselen taraf oldu. Gebzesporlu futbolcular, kulüp yöneticileri ve teknik heyet 3\'üncü Lig\'e yükselme sevincini taraftarlarıyla paylaştı.
(FOTOĞRAFLI)

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