Gebze'deki yangın varil fabrikasına sıçradı

T24-

Ancak alevlerin tamamen söndürülmesinin 3 gün daha süreceği tahmin ediliyor.

Fabrikadaki 35 bin ton kerestenin tamamı yandı.

Fabrikanın demiryoluna yakınlığı nedeniyle tren seferleri de akşamdan itibaren durduruldu.

Haydarpaşa'dan Adapazarı ve Gebze banliyö seferlerinin yanısıra şehirler arası tren seferleri de yapılamıyor.

Sabah 07'deki Doğu Ekspresi seferi de iptal edildi. İstanbul yönüne gelen yolcular otobüslerle taşınıyor.



