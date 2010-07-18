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Yaşam

Gebze'deki yangın varil fabrikasına sıçradı

Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki bir sunta fabrikasında tomrukların depolandığı bölümde çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Gece boyu devam eden yangına Kocaeli'nin

18 Temmuz 2010 03:00

T24- Kocaeli'nin Gebze İlçesi'nde kurulu Tever Sunta Fabrikası'nda dün saat 16.00 sıralarında başlayan yangın, havadan ve karadan müdahaleye rağmen hala söndürülemedi. Fabrika bahçesindeki 65 bin tomruğun yandığı yangın saat 11.00 sıralarında da hemen yanında bulunan Majser Varil Fabrikası'na da sıçradı. İtfaiye ekipleri alevlerin D-100 Karayolu'na cephesi bulunan bu fabrikayı tamamen sarmasını önlemeye çalışıyor. Bu arada söndürme çalışmaları sırasında İstanbul Büyükşehir İtfaiyesi'nden bir itfaiye erinin merdivenin kayması sonucu ayak parmakları koptu.

Ancak alevlerin tamamen söndürülmesinin 3 gün daha süreceği tahmin ediliyor. 

Fabrikadaki 35 bin ton kerestenin tamamı yandı.

Fabrikanın demiryoluna yakınlığı nedeniyle tren seferleri de akşamdan itibaren durduruldu.

Haydarpaşa'dan Adapazarı ve Gebze banliyö seferlerinin yanısıra şehirler arası tren seferleri de yapılamıyor.

Sabah 07'deki Doğu Ekspresi seferi de iptal edildi. İstanbul yönüne gelen yolcular otobüslerle taşınıyor.

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