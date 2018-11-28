Gebze'de viyadük inşaatı sırasında beton blok düştü; 4 işçi enkaz altında kaldı (4)

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Kocaeli Valiliği, kuzey Marmara Otoyolu\'nda meydana gelen çökme ile ilgili olarak yazılı açıklamada bulundu. Valiliğin yaptığı açıklama şöyle:

\"İlimiz sınırları içinde devam etmekte olan Kuzey Marmara Otoyolu çalışmaları esnasında Gebze Tavşancıl kesiminde Osmangazi Köprüsüne yakın bir noktada yapılmakta olan viyadüğe 2. kademe beton dökülürken beton bloğun ters dönerek üzerindeki işçilerle birlikte aşağı düşmesi sonucu iş kazası meydana geldiğinin 10.55\'te 112 Acil Çağrı Merkezine iletilmesi üzerine bölgeye derhal AFAD, UMKE Arama ve kurtarma ekipleri sevk edilmiş, ayrıca 5 adet ambulans ile itfaiye araçları ve ekipleri de sevk edilerek arama kurtarma çalışmalarına başlanmıştır. İlk gelen bilgilere göre 4 işçinin beton blok altında kaldığı değerlendirilmiştir. Ancak beton bloğun çok ağır olması nedeniyle kırılmak ve kaldırmak suretiyle kurtarma çalışmalarına tüm ekiplerin yoğun çalışma ve koordinasyonuyla devam edilmektedir.\"