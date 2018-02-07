T24 LogoT24 Logo
Gündem

Gebze'de parfüm fabrikası alev alev yandı (2) Yeniden

Dinçer AKBİR-Haluk TURGUT/DİLOVASI (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde bulunan parfüm fabrikası çıkan yangında alev alev yandı

07 Şubat 2018 02:27

Dinçer AKBİR-Haluk TURGUT/DİLOVASI (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ\'nin Dilovası ilçesinde bulunan parfüm fabrikası çıkan yangında alev alev yandı. Zaman zaman patlamaların meydana geldiği ve alevlerin metrelerce yükseldiği yangına 20\'ye yakın itfaiye ekibi müdahale etti. Can kaybı ve yaralanan olmayan yangında ciddi maddi hasar meydana geldi.
Bugün saat 21.15 sıralarında, Gebze Kimya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi\'nde Parkim isimli parfüm fabrikasında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bitişikteki fabrikanın güvenlik görevlisi, alevleri fark edince itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine Dilovası, Gebze, Çayırova, Darıca ve İzmit\'te bulunan itfaiye ekipleri sevk edildi. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri de olay yerine geldi. Yaklaşık 20 itfaiye ekibi yangına müdahale etti. Fabrikadan yükselen alevler gökyüzünü aydınlatırken, zaman zaman yaşanan patlamalar çevrede endişe yarattı. Fabrikanın etrafını saran itfaiye ekipleri yerden ve itfaiye merdivenleri ile yukarıdan su tuttu. Uzun uğraşlar sonucu yangın kontrol altına alındı. Fabrika yetkilileri mesainin olmadığı bir sırada çıkan yangından yaklaşık olarak 60 milyon TL zararın meydana geldiğini öne sürdürler. Ekipler, yangın söndürme çalışmalarını sürdürüyor.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Dinçer AKBİRHaluk TURGUTDİLOVASI Kocaeli DHAKOCAELİ DilovasıCanBugünGebze KimyaOrganize Sanayi Bölgesi ParkimBitişiktekiOlayDilovası GebzeDarıcaAfetAcil Durum MüdürlüğüYaklaşıkFabrikadanFabrikanınUzun

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24