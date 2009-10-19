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Yaşam

Gebze'de otomobil bariyerlere çarptı. 3 ölü

19 Ekim 2009 11:40

Gebze'de otomobil bariyerlere çarptı: 3 ölü


Gebze'de lastiği patlayan bir otomobilin bariyerlere çarpması sonucu otomobilde bulunan 3 kişi öldü. 3 kişinin de ağır yaralandığı kazada yaşamını yitiren 7 aylık hamile Nuriye Gündüz'ün (26) bebeği ameliyatla alındı. Kuvöze konulan erkek bebeğin hayati tehlikeyi atlatamadığı belirtildi.

7 aylık hamile eşi ve akrabalarıyla İstanbul'daki baldızının düğüne gelen reklamcı Nuri Gündüz'ün kullandığı 34 EN 8550 plakalı otomobilin lastiği Gebze dönüşü 0-2 Otoyolu Şekerpınar mevkiinde patladı. Hız nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybeden Nuri Gündüz'ün kullandığı otomobil bariyerlere çarparak takla attı.

Kaza sonrası otomobil hurda yığınına dönerken otomobildekilerden şoför Nuri Gündüz ile Şükran Kırkgül olay yerinde yaşamını yitirdi. Ağır yaralanan Rüstem Kırkgül (56), Ayşe Sultan Kırkgül (49), Tuana Gündüz (7) ve Nuri Gündüz'ün 7 aylık hamile eşi Nuriye Gündüz ambulaslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

http://preview.hurriyet.com.tr/preview/image.aspx?picid=9067584BEBEĞİ KURTARILDI

Ağır yaralı olarak Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Nuriye Gündüz tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Ancak karnında yaşadığı tespit edilen erkek bebek ameliyatla annesinin karnından alındı. Kuvöze konulan bebeğin yaşaması için doktorların seferber olduğu belirtildi.

Kazada yaşamanı yitirenlerin cesetleri incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.


 

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