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Gebze'de öldürülen Elif, Karabük'te toprağa verildi

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA)- KOCAELİ'nin Gebze İlçesi'nde, geçen yılın ekim ayında kaybolduktan sonra bir daha haber alınmayan ancak cinayete kurban gittiği belirlenen 31 yaşındaki Elif Arslan'ın cenazesi, memleketi Karabük'te toprağa verildi

02 Kasım 2017 21:32

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA)- KOCAELİ\'nin Gebze İlçesi\'nde, geçen yılın ekim ayında kaybolduktan sonra bir daha haber alınmayan ancak cinayete kurban gittiği belirlenen 31 yaşındaki Elif Arslan\'ın cenazesi, memleketi Karabük\'te toprağa verildi.
Gebze\'de oturan Elif Arslan, geçen yıl ekim ayında kaybolduktan sonra bir daha kendisinden haber alınamadı. Gözaltına alınan olayın şüphelisi S.S., Arslan\'ı öldürdüğünü itiraf etti. S.S., tutuklanırken, Elif Arslan\'ın çalıların arasına attığı cesedi, Adli Tıp Kurumu\'nda yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi.
Arslan için memleketi Karabük merkeze bağlı Saitler Köyü Çiğdemler Mahallesi\'nde cenaze töreni düzenlendi. Törende, Elif Arslan\'ın babası Abidin, ağabeyleri Ayhan ve Murat Arslan büyük üzüntü yaşadı. İkindi namazının ardından cenaze namazı kılındı. Arslan\'ın, duvak örtülen tabutu daha sonra eve götürüldü. Burada kızının tabutuna sarılıp öpen anne Şerife Arslan, \"Yavrum ben seni böyle mi gelin edecektim. Ben sana nasıl dayanacağım yavrum. Çeyizin sandıklarında yavrum. Bu muydu senin çeyizin\" diyerek gözyaşı döktü.
Elif Arslan’ın cenazesi, evinin önünde helallik alınmasının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

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