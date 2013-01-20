Gebze'de olay: 2 polis yaralı, 12 kişi gözaltında

Kocaeli'nin Gebze İlçesi'nde KCK operasyonları ile Hrant Dink suikastıyla ilgili olarak basın açıklaması için toplanan grupla polis arasında arbede çıktı. Olay sırasında 2 polis yaralanırken, 12 gösterici gözaltına alındı.

Gebze Eskiçarşı tarihi çeşme önünde toplanan yaklaşık 50 kişilik gurubu uyaran polis, basın açıklamasını Cumhuriyet Meydanı’nda yapabileceklerini söyledi. Bunu kabul etmeyip açıklamayı burada yapmak için ısrar eden gruba polis müdahale etti. Çıkan arbedede biri komiser 2 polis hafif yaralandı. Polisler, 112 Acil Servis ambulansı ile hastaneye götürülürken, polis göstericilerden 12 kişiyi gözaltına aldı.