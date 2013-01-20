T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Gebze'de olay: 2 polis yaralı, 12 kişi gözaltında

Gebze Eskiçarşı tarihi çeşme önünde toplanan yaklaşık 50 kişilik gurubu uyaran polis, basın açıklamasını Cumhuriyet Meydanı’nda yapabileceklerini söyledi

20 Ocak 2013 22:17

Kocaeli'nin Gebze İlçesi'nde KCK operasyonları ile Hrant Dink suikastıyla ilgili olarak basın açıklaması için toplanan grupla polis arasında arbede çıktı. Olay sırasında 2 polis yaralanırken, 12 gösterici gözaltına alındı.

Gebze Eskiçarşı tarihi çeşme önünde toplanan yaklaşık 50 kişilik gurubu uyaran polis, basın açıklamasını Cumhuriyet Meydanı’nda yapabileceklerini söyledi. Bunu kabul etmeyip açıklamayı burada yapmak için ısrar eden gruba polis müdahale etti. Çıkan arbedede biri komiser 2 polis hafif yaralandı. Polisler, 112 Acil Servis ambulansı ile hastaneye götürülürken, polis göstericilerden 12 kişiyi gözaltına aldı.

ETİKETLER

gebzeolaypolisgözaltıyaralandıhrant dinkkck

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatih'te kimliği belirlenemeyen bir kişi, kaldırımda donarak hayatını kaybetti ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

İran: Süleymani'yi öldürenlerden sert bir şekilde intikam alınacak...

Mahfi Eğilmez yazdı: Türkiye ekonomisinin son 17 yılı...

Süleymani'nin öldürülmesi ABD'de kaygı yarattı: Trump kibrit kutusuna dinamit attı...

2019 yıllık enflasyon oranı açıklandı: 11,84...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24