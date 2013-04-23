Gebze'de kimya fabrikasında yangın çıktı

Çevresinde de bazı fabrikaların bulunduğu Erkay Kimya'da henüz neden çıktığı bilinmeyen yangının giderek büyüdüğü öğrenildi.

Zaman zaman kimyasal madde ambaljlarının da infilak ettiği yangına önce Gebze itfaiyesi müdehale etti. Yangına Kocaeli büyükşehir belediyesi'nden de 4 arazöz takviye olarak gönderilirken, Kartal'dan da itfaiyelerin gönderildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye'sin yangınla ilgili yaptığı yazılı açıklamada şöyle denildi:

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yapıştırıcı ve temizlik malzemeleri üreten bir fabrikada çıkan yangına müdahale ediyor. Pelitli köyünde faaliyet gösteren yapıştırıcı, temizlik türü malzemelerin üretildiği fabrikada, henüz belirlenmeyen bir nedenle yangın çıktı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi, yangını söndürme çalışmalarına başladı. Yanan fabrikada sık sık patlamaların meydana gelmesi nedeniyle yangın kısa sürede yayıldı. Çevre illerden takviye itfaiye ekipleri bölgeye gönderildi. İstanbul İtfaiyesi Kocayusuf, 6X6X6 Kurtarma aracı, kimyasal madde müdahale aracı yangın bölgesinde çalışmalarına başladı. Yangına İstanbul İtfaiyesinden 4 araç 18 personel ile müdahale ediliyor.