Gebze'de çıkan yangın halen devam ediyor

T24- Kocaeli'nin Gebze ilçesinde faaliyet gösteren bir sunta fabrikasındaki 65 bin ton tomruğun bulunduğu depodaki yangın, 2 gün geçmesine rağmen kontrol altına alınamadı. Söndürme çalışmaları aralıksız devam ederken, vatandaşlar elektrik kesintilerine ve yoğun dumana tepki gösteriyor.

Alınan bilgilere göre, yangın 2 gündür devam etmesine rağmen tamamen kontrol altına alınamıyor. Buna bağlı olarak yangının etrafa sıçramaması için soğutma çalışmaları da geceli gündüzlü aralıksız devam ediyor. Yangının ilk başladığı yerden uzaklaştığı gözlenirken, itfaiye çalışanları yangını dar bir alanda tutabilmek için çabalıyor.

İtfaiye çalışanları, çevredeki binaların üzerine saat başı su sıkarak olası bir yangını engellemeye çalışıyor. Telleri eriyen ve rayları sıcaktan genleştiği belirtilen tren yolu da soğutma yapılan yerlerin arasında yer alıyor. Bu arada, sunta firmasının buhar kazanlarının bulunduğu bölümdeki kimyasal maddelere yönelik önlemler alındı. E-5 karayolunun İstanbul-Gebze istikametinde trafik yoğunluğu azalırken, itfaiye ekiplerinin yorgun olduğu gözlendi.

Yangının 2 gündür devam etmesi çevrede yaşayan vatandaşların da hayatını felç etti. Vatandaşlar, elektrik kesintilerine duman ve kül bulutları eklenince tepki gösterdi. Yangının bir an önce söndürülmesini isteyen vatandaşlar, çok korktuklarını ve 2 gündür uyuyamadıklarını belirttiler.

