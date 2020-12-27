Gebze Yüzyıl Hastanesi Başhekimi Çetinkaya Koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde özel Gebze Yüzyıl Hastanesi'nde başhekimlik yapan Dr. Lütfi Çetinkaya, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle yaşamını yitirdi. Çetinkaya bir aydır Koronavirüs tedavisi görüyordu.
Çetinkaya, yaklaşık 1 ay önce rahatsızlanarak Covid-19 testi yaptırdı. Test sonucu pozitif çıkan Başhekim Dr. Çetinkaya tedaviye alındı. Yoğun bakıma alınan Çetinkaya, 1 aylık mücadelesini kaybederek yaşamını kaybetti. Çetinkaya’nın cenazesinin yarın İstanbul’un Ümraniye ilçesinde bulunan Ihlamurkuyu Mezarlığı’nda defnedileceği öğrenildi. (İHA)