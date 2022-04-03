Gebze Teknik Üniversitesi'nden personele yazı: Ramazan'da öğle yemeği yiyenler iftar yemeğini misafir ücreti karşılığında yiyecek

Gebze Teknik Üniversitesi’nde Ramazan ayı nedeniyle iftar için yemek verileceği, öğlen yemeği yiyen personelin bundan ‘misafir ücreti’ karşılığında faydalanabileceği belirtildi.

BirGün gazetesinden Mustafa Kömüş'ün haberine göre, üniversiteden personele gönderilen yazıda, “04 Nisan 2022 tarihinden itibaren Ramazan ayı boyunca Personel Yemekhanesinde, üniversitemiz personel ve öğrencilerine kart sistemi dahilinde tek kullanımlık ücret karşılığında iftar yemeği verilecektir. Not: Gün içinde öğle yemeğinde kartını kullanan kişiler iftar yemeğini misafir ücret karşılığında yiyecek olup öğle yemeği hakkını kullanmayanlar ise iftar yemeğini kendilerine tanımlanmış günlük yemek fiyatı ile alabileceklerdir.” denildi.

Eğitim Sen Gebze Şube Başkanı Eylem Bahadır konuya ilişkin şunları söyledi:

“Bilgilendirmeye 'GTÜ ailesi' diye başlayıp oruç tutan ile tutmayanları ayrıştıran, ötekileştiren ve ekonomik olarak cezalandıran bu uygulama derhal sonlandırılmalıdır. Kamusal alan tüm yurttaşların, hizmetlerden eşit yararlandığı bir alandır. Bu uygulama son dönemdeki örgün eğitimde hız kazanan laiklik karşıtı, gericileşme politikalarının bir devamı olarak karşımızdadır. Bu ayrımcı tutum aynı zamanda kamunun zarara uğratılması demektir.”