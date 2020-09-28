Gebze - Orhangazi geçişi ve İzmir otobanında ödenmeyen geçiş ücretleri yüzde 400'ü bulan cezalarla alınıyor, binlerce sürücü icralık

Gebze-Orhangazi geçisi ve İzmir otobanını işleten Otoyol A.Ş., gişelerde nakit ödeme yapmayan ve HGS bakiyesi yeterli olmayan sürücülere yüzde 400’ü bulan cezalı tarifeler uyguladı. Binlerce sürücü şirketle icralık oldu.

Sözcü’den Hayati Arıgan’ın haberine göre, yap-işlet-devret modeliyle yapılan Gebze-Orhangazi geçişi ve İzmir otobanını işleten Otoyol A.Ş. ile binlerce sürücü icralık oldu.

İstanbul'u Yalova ve Bursa üzerinden İzmir'e bağlayan Osmangazi Köprüsü ve İzmir otobanı, Nurol- Özaltın-Makyol-Astaldi Yüksel-Göçay Grubu'nun sahibi olduğu Otoyol A.Ş. tarafından işletiliyor. Kredi kartı kabul etmeyen gişelerde, işlemler sadece nakit para ile yapılabiliyor. Veznedeki görevlinin ‘Ücret HGS'nizden çekilir' diyerek ödeme almadığı durumda unutulan geçiş ücreti en az dört katı ceza ile ödeniyor.

Geçiş ihlali yapan sürücülerden ücretin yanı sıra geçiş ücretinin 4 (dört) katı tutarındaki ceza ve oluşacak tebligat, yargılama ve takip masrafları, avukatlık ücreti, işleyecek yasal faiz ve diğer her türlü yasal giderlerin de takip ve tahsili isteniyor.

Avukat ücreti, icra masrafı, cezanın faiziyle beraber astronomik rakamlar ortaya çıkıyor.

Şirket icraya gidiyor

Bursa Kuzey gişelerinden 15 Eylül'de geçiş yaptığını belirten Mustafa adlı sürücü şu paylaşımı yaptı: “Aracım 1. sınıf iken, 2. sınıf ücretlendirmesi yapılarak 250 TL OGS ücreti tahsil edildi. Aynı gişede neredeyse her seferinde sensörler aracımı yanlış okumasına ve her seferinde Otoyol A.Ş.'ye bildirip şikayetçi olmama rağmen problem giderilmiyor.”

Enes adlı başak bir sürücü ise “Motosikletim ile gişeden geçerken para çıkaramadığım için fiş alıp sonra ödemek istedim. 20 TL geçişi unutmuşum. 3 ay içerisinde cezam 300 TL'yi geçmiş. İcraya gitmişler” paylaşımı yaptı.

Celal adlı sürücü ise 160 TL geçiş ücretinin bin 600 TL olduğunu belirterek, “Hiç mi vicdan yok sizde. Nasıl bir sistem bu. Millet sizin gibi para kazanamıyor” ifadelerini kullandı.

Mustafa K. adlı sürücüye 74.90 TL otoyol geçiş ücreti için 299.60 TL ceza kesildi. Cezalı tutarı ödemeyen Mustafa K. hakkında İstanbul İcra Müdürlüğü'nde başlatılan icra takibinde 853.51 TL ödemesi istendi. 9 Haziran'da yeni yapılan ve Nurol Holding'in ana hissedarı olduğu Otoyol A.Ş.'nin işlettiği Bursa-İzmir otobanından geçiş yaptığını belirten Mustafa K., “HGS bakiyemin yetersiz olduğunu belirtip ve hiç bir uyarıda bulunmadan 74.9 TL'lik geçiş bedelinin aradan 90 gün bile geçmeden 853 TL olarak icra yoluyla almaya çalışıyorlar. Hükümetin son eseri bu makbuz” dedi.