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Politika

Gebze Kadın Hapishanesi'nde 'siyah' renk giymek yasak mı?

Gebze Kadın Hapishanesi'nde daha önce e yeşil, mavi, lacivert, kırmızı, renklerine yasak getirilmişti

21 Kasım 2017 01:25

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, Gebze Kadın Hapishanesi'nde kadın mahkumların siyah giymesine izin verilmediğine ilişkin iddiaları Meclis gündemine taşıdı.

İlgezdi, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün  yanıtlaması istemiyle verdiği önergede, daha önce yeşil, mavi, lacivert, kırmızı, renklerine getirilen yasaklara bir yenisinin eklenip  eklenmediğini sordu.

İlgezdi’nin açıklaması şöyle.

Gebze Kadın Kapalı Cezaevi’nde mahkûmların ilettiği bilgilere göre;

· Yeşil, askeri kıyafetleri

· Mavi, infaz koruma memurlarının kıyafetlerini

· Lacivert, infaz koruma memurlarının pantolonlarını

· Kırmızı, sol örgütlerin propagandasını yapacağı gerekçesiyle bu renkteki kıyafetlerin giyilmesi yasaklanmıştır.

Bu yasak renklere son günlerde “siyah” renkte eklenmiştir. Kadın mahkûmlar, “siyah” renkte giysiler giymesine izin verilmediğini, gerekçesinin ise belirtilmediğini iddia etmektedirler.

Bu bağlamda,

1. Cezaevlerinde hangi renk kıyafetlerin giyilmesi yasaktır? Gerekçesi nedir? Bu yasaklar cezaevlerine göre değişiklik mi göstermektedir?

2. Gebze Kadın Kapalı Cezaevi’nde “siyah” renkli kıyafet giymenin yasaklandığı iddiaları doğru mudur? Doğru ise “siyah” rengin yasaklanmasının gerekçesi nedir?

3. Gebze Kadın Kapalı Cezaevi’nde “siyah” renkli kıyafet giymenin yasaklandığı iddiaları doğru ise bu karar ne zaman alınmıştır? Karar alınmadan önce cezaevine sokulmasına izin verilen siyah renkli kıyafetler mahkum koğuşlarından toplanmış mıdır?

 4. “Tek tip kıyafet” düzenlemesinin yanında mahkumlara cezaevi içerisinde de tek tip kıyafet giydirilmesi mi düşünülmektedir.

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