"Yaşı tutmayan araç, sabıkalı sürücü ve denetim eksikliği"; Gebze'de beş kişinin öldüğü okul servisi kazasının ardından ihmaller gündemde

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde lise öğrencilerini taşıyan bir servisin devrilmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybederken, öğrencileri taşıyan aracın okul servis araçları yönetmeliğine uygun olmayan bir şekilde çalışması, ihmaller zincirini de gündeme getirdi.

Gebze’de Beylikbağı Ankara ve Fikri Altıokka caddelerinin kesiştiği mevkide seyreden servis midibüsü 9 Kasım'da yoldan geçen kadına çarptıktan sonra dere yatağına devrilmişti. Kazada yaya ve servisteki dört öğrenci yaşamını yitirdi.

Emlak Konut Anadolu Lisesi’nden dört öğrencinin yaşamını yitirdiği kazada ölen ve yaralanan çocukların ailelerini temsil eden avukatlar, kazanın bir ihmaller zincirini gözler önüne serdiğini belirtiyor.

T24’ün konuştuğu avukatlar Asım Çeker ve Arda Yamanlar, kazaya karışan servisin Okul Servis Araçları Yönetmeliği’ne uygun bir şekilde çalışmadığını açıkladı.

Yönetmeliğe göre, Emlak Konutları Anadolu Lisesi ile anlaşma sağlayarak servis hizmeti sunan Özhanlı Turizm isimli şirketin kullanılan araçların 3’te 1’ine sahip olması gerekirken, şirketin sözleşmeden sonra okul için kullandığı araç sayısının, tadilattaki bir okulun 2021-2022 eğitim öğretim döneminde Emlak Konut Anadolu Lisesi’ne taşınması nedeniyle 5’ten 11’e çıktığı; 2020’de imzalanan ilk sözleşmede bu araçların 3’ünün şirkete ait olduğu tespit edildi. 31 Ağustos 2021’de imzalanan yeni sözleşmenin ekinde araç listesi yer almazken şirket sahibi, ifadesinde 11 araçtan hiçbirinin kendilerine ait olmadığını söyledi.

“Servisin yaşı yönetmeliğe uygun değil; emniyet kemeri yok”

Okul Servis Araçları Yönetmeliğine göre, öğrencilerin taşındığı servis araçlarının 12 yaşından büyük olmaması gerekirken kazada kullanılan aracın 2004 çıkışlı, 17 yaşında olduğu tespit edildi. Olay yerinden bulgular ve ifadeler, öğrencileri taşıyan araçta emniyet kemeri eksiği bulunduğu, iç dış kameranın yer almadığını gösterdi.

Yönetmeliğe uymayan servis nasıl kullanıldı?

Avukatların, T24’e verdiği bilgiye göre Emlak Konutları Anadolu Lisesi, kazanın gerçekleştiği tarihten günler önce, 18 Ekim 2021’de kazanın gerçekleştiği, yönetmeliğe yaş olarak uygun olmayan araçta bir denetim yapıp, kullanımına onay vermiş.

Emlak Konut Anadolu Lisesi’nde servis kazasının yaşandığı günden bir iki hafta önce ise, servisin kayıtlı olan şoförünün işi bıraktığı, şirketin geçici olarak kazayı yapan kişiyle anlaştığı belirtildi. Velilerin haberi olmadan, öğrenci taşımak için gerekli olan yeterliliği temsil eden SRC belgesi ve psikoteknik testleri olmayan bir şoför görevlendirildi. Aileler, kaza günü aracı kullanan şoförün, mahallelerinde madde kullandığı bilinen bir isim olduğunu belirtti.

Beş kişinin yaşamını kaybettiği kazada, servis aracının frenlerinin tutmadığı ve yokuş aşağı devrildiği ihtimali üzerinde durulurken soruşturma sürüyor.

“Başka canlar yanmasın”

Okul Servis Aracı Yönetmeliği’ne uymayan bir araçla gerçekleşen kaza, okullarda öğrencilerin emanet edildiği servis araçlarının denetimine ilişkin soru işaretleri doğururken, T24’e konuşan, hayatını kaybeden öğrenci Mert Efe Akıllı'nın babası Güven Akıllı, “Başka canlar yanmasın” diyerek ihmaller zincirinin ortaya çıkarılmasını istiyor.

“Benim geride kalan 3 çocuğum var ve çocuğumu devlete değil, madde bağımlılarına teslim etmişim. Bunu bir acılı baba olarak söylemiyorum. Yaşanan olayın her tarafından ihmal çıkıyor. “ diyen Akıllı, kazada okul yönetimi ve servis şirketinin sorumluluğunun yanı sıra Milli Eğitim Bakanlığı’nın denetimsizliğinin de rolü olduğunu söylüyor. Akıllı, “Biz evlatlarımızı, lise mecburi olduğu için devlete teslim ettik ve bunun üstüne taşıma ücreti ödedik. Maalesef hiçbir şeyi denetlememişler, para kazanmak için okulları ticarethaneye döndürmüşler. Bizim yaşadığımız olayı dillendirelim ki başka canlar yanmasın istiyoruz.” diyor.

“Gariban olduğumuz için en denetimsiz şoför bize geldi; tedbirsizlikten gelen cinayet var”

350 TL servis ücreti ödemelerine rağmen çocuklarını servis aracı olarak yönetmeliğe uymayan bir aracın taşıdığını vurgulayan Akıllı şöyle devam ediyor:

“Ben gariban biriyim. Ben gecekondu semtindeyim. Gebze-Beşevler’de olsaydık bu servis bize gelmezdi. Gariban olduğumuz için en eski model, en denetimsiz şoför bize geldi. Garibanız, hakkımızı savunamıyoruz. Bu iş için gerekirse borca harca gireceğim, İçişleri Bakanlığı’na kadar gideceğim. Denetim sıfır. Her şeyi paraya çevirmişler.”

Akıllı, sözlerini şöyle tamamlıyor:

“Ben oğluma söz verdim. Bunun sonuna kadar gideceğim, başka bir can yanmasın. İman eden insanlarız biz, kaza deyip geçeriz ama burada kaza yok, burada tedbirsizlikten gelen cinayet var.

Kazada ağır yaralanan ve üç ameliyat geçiren lise öğrencisi Furkan Can Öztürk’ün babası Necmettin Öztürk, kazada en büyük ihmalin okulda olduğunu söylüyor. “Servisin yaşı geçmiş, şoför kullanacak durumda değil, araçta emniyet kemerleri yok” diyen Öztürk, ihmalin okulun denetimsizliğinde başladığını belirtiyor.

Öztürk, kaza sonrası okul müdürünün kendisini aradığını, “Bizim de hatalarımız olabilir ancak aileler de bizi yalnız bıraktı” ifadelerinin yer aldığı bir konuşma geçtiğini söylüyor.

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Kazadan sonra gelen denetim

Gebze İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, 24 Kasım 2021’de ilçedeki okul servislerine yönelik bir denetim yapıldığını duyurdu. Yapılan açıklamada “Ara tatil sonrası ilçemizde öğrenci taşıması yapan okul servisleri İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzce oluşturulan ekipler tarafından denetlendi.” İfadeleri yer aldı.

Kocaeli Servis Araçları İşletmecileri Odası: Servisler pandemi belirsizliği olduğu için izin belgesi almadı

Gebze’de meydana gelen kazanın ardından okul servisleri üzerindeki denetimlerin arttığı belirtilirken ilçedeki 2500 servis aracından yalnızca 150’sinin yol belgesi aldığı ortaya çıktı.

T24’e kaza ve denetimlerle ilgili açıklama yapan Kocaeli Servis Araçları İşletmecileri Odası Başkanı Ahmet Taşçı ise, yol belgelerinin eksik olma nedeninin “pandemi ve buna bağlı belirsizlik” olduğunu söyledi. Taşçı, şoförlerin okulların başlayıp başlamayacağına ilişkin belirsizlik nedeniyle izin belgesi için başvurmadığını belirtti.

Dört öğrencinin yaşamını yitirdiği kazayla ilgili de konuşan Taşçı, kazanın aracın denetimsizliği değil, insan faktörü nedeniyle gerçekleştiğini söyleyerek “Arabanın sahibi sabıkalı birine vermiş aracı. Aracın kaza yaptığı yeri de biliyoruz. İyi bir şoför yapmazdı” dedi.

Aracın, yaş olarak Okul Servis Aracı Yönetmeliği’ne uygun olmadığına ilişkin soruyu yanıtlayan Taşçı, “Arabanın yaşıyla ilgisi yok, 2020 model olsaydı da kaza olacaktı. Tamamen insan faktörü” dedi.

Avukatlar, Gebze’deki servis kazasına ilişkin soruşturmanın sürdüğünü belirtti.