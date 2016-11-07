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Gebze Cezaevi'ndeki tutuklu kadın, HDP'li siyasetçilerin tutuklanmasını protesto etmek için kendini yaktı

Zehra Epli’nin naaşı otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na götürüldü

07 Kasım 2016 20:26

Gebze Kapalı Kadın Cezaevi’nde tutuklu bulunan Zehra Epli kendini banyoda yakarak yaşamına son verdi. Epli’nin “Kürt siyasetçilerin tutuklanmasını” protesto etmek amacıyla böyle bir eylemde bulunduğu ifade edildi.

Evrensel'de yer alan habere göre, Özgürlükçü Hukukçular Derneği’nden Avukatlar ve İstanbul Tutuklu Aileler ile Dayanışma Derneği Eş Başkanı Arif Yılmaz olay hakkında bilgi almak için cezaevine gitti.

Zehra Epli’nin koğuş arkadaşları cezaevine giden avukatlara Epli’nin “siyasi soykırım operasyonlarını ve hükümetin savaş politikalarını protesto etmek için bedenini ateşe verdiğini” aktardığı belirtildi.

Zehra Epli’nin naaşı otopsi yapılmak üzere İstanbul Yenibosna’da bulunan Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Olayı öğrenen ailesi Zehra Epli’nin cenazesini almak üzere Mersin’den yola çıktı. Zehra Epli’nin cenazesinin Mersin’in Tarsus ilçesinde defnedilecek. Epli’nin Batman Sason doğumlu olduğu öğrenildi.  

 

 

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