Gebelikte ve emzirirken beslenmenize dikkat edin!

Portakal suyu ile daha sağlıklı hamilelik

Annelikte kahve uyarısı

VKV Amerikan Hastanesi’nden Beslenme ve Diyet Bölüm Sorumlusu Dyt. Ayşe Korkmaz hem emzirme hem de gebelik döneminde beslenmeye çok dikkat edilmesi gerektiğini söylüyor:Bebeğinizin sağlığı için kuşkusuz anne sütü en iyi besindir. Süt veriminizin iyi olması emzirme dönemindeki yeterli ve dengeli beslenmenize bağlıdır. Emzirme sırasında enerji ve besin öğeleri ihtiyacı, gebelikte olduğundan biraz daha fazladır. Bu dönemde annenin protein, kalsiyum, demir ve sıvı ihtiyacı artmaktadır.Gebelikte yeterli ve dengeli bir beslenme uygulamışsanız süt üretimi için gerekecek enerji depolarınızdan kullanılır. Böylece süt vererek, gebelikte biriken yağ depolarınız kullanılmış olur ve bu da kilo vermenizi sağlar.Emzirirken salgılanan sütün karşılığı olan enerji, protein, mineral ve vitaminleri yeterli olarak almanız gerekir, bu kendi vücudunuzdaki besin depolarınızı dengede tutmak için de gereklidir. Bu nedenle bu dönemde doğru beslenmeniz son derece önemlidir.Doğumdan sonra kilo verme endişesini azaltabilmek için hamilelik döneminde “nasıl olsa daha sonra kilo veririm” şeklinde ki düşünce tarzında kaçınılmalıdır. Hamilelik döneminde hedeflenen kilo alımı ayda 1–1,5 kg olacak şekilde olmalıdır. Böylece doğum sonrasında kilo kaybı daha kolay olacaktır. Bu dönemde ilk hedefimiz; bebeğimize en azından ilk 6 ay sadece anne sütü ile beslemek olmalıdır. Anne sütünün yeterli miktarda olması hem annenin beslenmesi hem de emzirme sıklığı ile birlikte annenin stresten uzak durmasıyla ilişkilidir. Bu nedenle özellikle ilk 6 ay kilo kaybına yönelik çok sıkı diyetler yapmamak gerekir. Doğumla birlikte yaklaşık 6–7 kg bebekle birlikte gitmektedir. Daha sonra hedeflenen kilo kaybı ilk 6 ay sonrasına bırakılmalıdır.Çünkü yapılan sıkı ve kontrolsüz diyetler hem sütün miktarını hem de sütün kalitesini etkilemektedir. Tabii ki süt kalitesini ve miktarını arttırdığı düşünülen şekerli tatlılar, komposto tarzı besinler sadece anneye fazla kilo olarak geri dönmektedir. İlk 6 aylık dönemde kilo kontrolü için şu önerilere dikkat edilmeli:• Günde 2,5–3 litre sıvı ihtiyacınızı sadece su olarak tüketiniz.• Canınız çok tatlı istediğinizde sütlü ya da meyveli tatlıları tercih ediniz.• Aşırı yağlı besinlerden uzak durunuz.• Az miktarlarla ve sık besleneceğiniz bir yeme düzeni oluşturunuz.Fakat 6 aydan sonra bebek ek gıdalara başladığı zaman ayda 1–2 kg gibi yavaş kilo kaybı olacak şekilde beslenme programı uygulanabilir ancak bu program kesinlikle bir diyetisyen kontrolünde uygulanmalıdır.Özellikle bu dönemde yapılan yanlış diyetler, hamilelik döneminde depoları azalan annenin besin öğeleri açısından iyice yetersiz kalmasına yol açabilir. Emzirme döneminde kalsiyum ihtiyacınız yüzde 80 oranında artar ve ihtiyacınız 1000 – 1200’dür. Bu da günde 3–4 su bardağı kadar süt-yoğurta ve peynir ilavesine denktir. Bundan dolayı yeteri kadar kalsiyum almalısınız, bebeğin sütündeki kalsiyum oranının korunması için gereken kalsiyum sizin kemiklerinizden alınır ve bu durum ileriki yıllarda kemiklerinizin sağlığını olumsuz etkiler. Yetersiz kalsiyum alımı nedeniyle aynı zamanda diş çürüklerine de neden olabilir.Bu nedenle hamilelik sonrası zaten azalmış olan depoları yeniden doldurmak yerine sıkı ve tek yönlü bir diyet uygularsanız bu ileriki yaşlar için sağlık sorunlarına yol açacaktır. Ayrıca sütünüzün kalitesi ve miktarı da azalacaktır. Beslenme programları bu nedenle bir diyetisyen kontrolünde takip edilmelidir.