Gebelikte en az 4 kez kontrole gidilmeli

Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı Aile Planlaması Genel Müdürlüğü Kadın Sağlığı Daire Başkanı Dr. Rukiye Gül, gebelik süresince sağlık kuruluşlarında düzenli kontrollerini yaptıran kadınlarda anne ölüm oranlarının daha düşük olduğunu belirtti.



Dünya Sağlık Örgütü'nün bir kadının gebeliği sürecinde herhangi bir risk olmaması halinde en az dört kez izlenmesi gerektiği yönünde görüşü bulunduğunu kaydeden Gül, Türkiye'de bu oranın yüzde 73 olduğunu ifade etti.



Dr. Rukiye Gül, yaptığı açıklamada Bakanlık olarak anne ve bebek ölümlerinin önlenmesine ve aile sağlığının geliştirilmesine büyük önem verdiklerini aktardı. Gül, gebelik süresince sağlık kuruluşlarında düzenli kontrollerini yaptıran kadınlarda anne ölüm oranlarının daha düşük olduğunu vurguladı. Türkiye'de 2008 yılında doğum öncesi bakım alan kadınların oranının yüzde 92 olduğunu aktaran Gül, "2003 yılında bu oran yüzde 81'lerde idi. Yani Türkiye'de her 10 kadından 9'u gebeliğinin herhangi bir döneminde, en az bir kez doğum öncesi bakım almış." diye konuştu.



Dünya Sağlık Örgütü'nün bir kadının gebeliği süresince herhangi bir risk olmaması halinde en az 4 kez izlenmesi gerektiği yönünde görüşü bulunduğunu kaydeden Gül, "Bu açıdan değerlendirdiğimizde ise, her 10 kadından 7 -8 kadının doğum öncesi bakım aldığını görüyoruz." dedi.



Gül, doğumun hastanede gerçekleşme oranının da yüzde 90'lara ulaştığını, 2003 yılında ise bu oranın yüzde 78 olduğunu belirtti.



Gül, "Amacımız tüm doğumların hastanede gerçekleşmesini sağlamak. Ulusal Anne Ölümleri Araştırması 2005'e göre anne ölümlerinin 20'si evde gerçekleşen doğumlar sırasında meydana gelmiştir. Bu nedenle anne ölümlerini önlenmesinde her doğumun hastanede gerçekleşmesi anne ve bebek sağlığı açısından önemli." diye konuştu.



Gebelik ve sonrasında dikkat edilmesi gerekenler



Dr. Rukiye Gül'ün verdiği bilgiye göre, kadınların gebelik dönemi ve sonrasında dikkat etmesi gereken diğer bazı hususlar şöyle:



- Gebelik öncesi dönemde kadınlarla ilgili risk tespiti yapılmalı.

- Anne adayları gebelik sırasında en az 4 kez bir sağlık kuruluşuna izleme gitmeliler.

- Gebelik sırasında da anne ve bebek için sorun yaratacak faktörlerin belirlenmesi amacıyla risk tespitinin yapılmalı

- Gebeliğin 3. ayından sonra kansızlığa karşı verilen ücretsiz olarak verilen demir desteği mutlaka kullanılmalı, doğumdan sonra da 3 ay devam edilmeli

- Anne adayı daha önce tetanoz aşısı olmadıysa, gebeliğinin 20 ve 24. haftasında tetanoz aşısı olmalı.

- Gebelik döneminde sigara ve alkol kullanılmamalı, beslenme ve kişisel hijyene dikkat edilmeli.

Doğum yaptıktan sonra, normal doğumdan sonra en az 24 saat, sezeryandan sonra ise en az 48 saat anne bebeği ile birlikte hastanede kalmalı. (Anne ölümlerinin yarısından fazlası, doğumdan sonraki dönemde meydana geliyor)

- Anne, hastaneden taburcu olduktan sonra, lohusalık döneminde 3 kez sağlık kontrolünden geçmeli.

- İki doğum arasında en az 2 yıl ara verilmeli. Bu dönemde sağlık kuruluşlarında ücretsiz olarak sunulan aile planlaması hizmetlerinden faydalanılmalı.

- Doğumdan sonra bebeklerini 6 ay sadece anne sütü ile beslemeleri sağlanmalıdır.