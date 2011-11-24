T24 LogoT24 Logo
Sağlık

Gebelikte dişler ihmal ediliyor

Uzmanlar, gebelikte en çok ihmal edilen ve sonuçları bebeğe de yansıyan konulardan birinin diş sağlığı olduğunu belirtti.

24 Kasım 2011 02:00


T24 - Uzmanlar, gebelikte en çok ihmal edilen ve sonuçları bebeğe de yansıyan konulardan birinin diş sağlığı olduğunu belirtti.
 

Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Dilhan İlgüy, gebelikte en çok ihmal edilen ve sonuçları bebeğe de yansıyan konulardan birinin diş sağlığı olduğunu belirterek, ''Gebelerin ağız hijyeninin üst düzeyde olması sağlanmalı ve gereken durumlarda da diş tedavileri gerçekleştirilmelidir'' dedi.


İlgüy, gebeliğin, bazı geçici değişikliklerin ortaya çıktığı doğal, fizyolojik bir durum olduğunu, bütün gebe adayları ve gebe olanların, ağız ve diş hastalıkları yönünden değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, ''Gebelerin ağız hijyeninin üst düzeyde olması sağlanmalı ve gereken durumlarda da diş tedavileri gerçekleştirilmelidir. Bu nedenle gebe kalınmadan önce tıpkı diğer sağlık kontrolleri gibi, ağız ve diş sağlığı da önemsenerek gerekli kontroller yapılmalıdır'' ifadesini kullandı.


Gebelik sırasında ağız ve diş sağlığında bazı değişikliklerin olduğunu ifade eden İlgüy, en önemli değişikliğin östrojen ve progesteron hormon düzeylerindeki artış olduğunu, bu durumun da diş etlerinde ödem ve kızarıklığa yol açabildiğini vurguladı.



ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Star gazetesi son baskısını yaptı: “Artık 24 saat sizlerleyiz"...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Girdiği 14 kamu sınavında başarılı oldu mülakatlarda elendi: "Lice doğumlu...

İmamoğlu, itiraz dilekçesini vermeye gitti: "Kanal İstanbul benim uykularımı kaçırıyor,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24