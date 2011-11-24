Gebelikte dişler ihmal ediliyor



T24 - Uzmanlar, gebelikte en çok ihmal edilen ve sonuçları bebeğe de yansıyan konulardan birinin diş sağlığı olduğunu belirtti.



Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Dilhan İlgüy, gebelikte en çok ihmal edilen ve sonuçları bebeğe de yansıyan konulardan birinin diş sağlığı olduğunu belirterek, ''Gebelerin ağız hijyeninin üst düzeyde olması sağlanmalı ve gereken durumlarda da diş tedavileri gerçekleştirilmelidir'' dedi.



İlgüy, gebeliğin, bazı geçici değişikliklerin ortaya çıktığı doğal, fizyolojik bir durum olduğunu, bütün gebe adayları ve gebe olanların, ağız ve diş hastalıkları yönünden değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, ''Gebelerin ağız hijyeninin üst düzeyde olması sağlanmalı ve gereken durumlarda da diş tedavileri gerçekleştirilmelidir. Bu nedenle gebe kalınmadan önce tıpkı diğer sağlık kontrolleri gibi, ağız ve diş sağlığı da önemsenerek gerekli kontroller yapılmalıdır'' ifadesini kullandı.



Gebelik sırasında ağız ve diş sağlığında bazı değişikliklerin olduğunu ifade eden İlgüy, en önemli değişikliğin östrojen ve progesteron hormon düzeylerindeki artış olduğunu, bu durumun da diş etlerinde ödem ve kızarıklığa yol açabildiğini vurguladı.







