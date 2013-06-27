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Sağlık

Gebelikte depresyona dikkat!

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Faruk Buyru, gebelikte hormonal değişikliğin psikolojiyi olumsuz etkileyebileceğini söyledi.

27 Haziran 2013 15:57

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Faruk Buyru, , gebelikte hormonal değişikliklerin psikolojiyi olumsuz etkileyebileceğini belirterek, "Hamilelikte büyük ölçülerde salgılanan progesterone genel olarak depresyona neden olan bir hormondur. Bunun dışında tiroid hormonları ve kortizondaki değişiklikler de kadında ruhsal değişime neden olur" dedi. 

Bütün ruhsal değişikliklerin, gebeliğin ilk ve son üç ayında daha sık görüldüğünü ifade eden Buyru, şunları söyledi:

"Gebelerin yaklaşık yüzde 15'inde görülür. İkinci üç aylık dönem nisbeten daha rahattır. Egzersiz, yürüyüş, gebenin rahatlamasına yardımcı olur. Psikolojik destek ve konuşma tedavilerinden yararlanılabilir. Daha şiddetli belirtiler olduğunda doktor önerisi ile bazı ilaçlar kullanılabilir. Gebeliğin son üç ayında omega-3 kullanımının doğum sonrası depresyon riskini azalttığı yönünde bulgular var. Doğum sonrası depresyon ciddi bir durumdur, mutlaka doktora başvurulmalıdır."

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