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Sağlık

Gebelik Meme Kanseri Riskini Arttırmıyor

Yapılan bir araştırmaya göre meme kanseri geçiren kadınlarda gebelik, hastalığın geri gelme riskini arttırmıyor.

26 Mart 2010 02:00

T24 - Belçikalı doktorlar tarafından yapılan bir araştırmaya göre, meme kanseri geçiren kadınlarda gebelik, hastalığın geri gelme riskini arttırmıyor.


İspanya’nın Barcelona kentinde meme kanseri üzerine yapılan bir konferansta açıklanan araştırma, korkulanın aksine, gebeliğin kanserin geri gelme riskini düşürdüğünü ortaya çıkardı.


Brüksel’deki Jules Bordet Enstitüsü uzmanı Dr. Hatim Azim tarafından yapılan araştırmaya göre, gebelik sırasında vücutta kanseri önleyici hormonlar artıyor.


Dr. Azim, bugüne kadar uzmanların kanser hastalarına ‘gebe kalmamaları’ yönünde telkinde bulunmasının yanlış olduğunu söyledi ve hormonal değişikliklerin kanser riskini arttırmadığını, aksine düşürdüğünü belirtti.


Konferansta ayrıca, sağlıklı yaşam tarzının meme kanserini önlemede büyük bir etken olduğu belirtildi. Uzmanlara göre, meme kanseri vakalarının üçte biri, sağlıklı bir yaşam tarzıyla önlenebilirdi.


Doktorlar özellikle alkol kullanımı, spor yapılmaması ve aşırı kilo alımının meme kanseri riskini arttırdığını belirtiyor.

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