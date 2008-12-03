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Sağlık

Gebeliğin ilk 3 ayında folik asit riskli mi?

Yapılan son araştırmaya göre, folik asit çocukların solunum yolu hastalıklarına yakalanma riskini artırıyor.

03 Aralık 2008 02:00

Bilim dünyası, Archives of Disease in Childhood dergisinde yayımlanan araştırmanın sonuçlarını tartışıyor... 

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Araştırmada, 32 bin çocuk 18 ay gözlendi. Sonuçta da anne adaylarının B vitamini eksikliğini gidermek için sık sık başvurduğu folik asidin, bilinenin aksine çocukların solunum yolu hastalıklarına yakalanma olasılığını artırdığı sonucuna varıldı.

İngiltere'de yayınlanan araştırmaya göre, anneleri gebeliğinin ilk üç ayında folik asit kullanan çocukların solunum yolu enfeksiyonlarına yakalanma ihtimali diğer çocuklara göre yüzde 24 daha fazla. Diğer bir bulgu ise, aynı çocukların hırıltılı nefes aldıklarını ve solunum enfeksiyonu kapmalarının daha kolay olduğunu ortaya koyuyor.

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