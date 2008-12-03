Gebeliğin ilk 3 ayında folik asit riskli mi?

Araştırmada, 32 bin çocuk 18 ay gözlendi. Sonuçta da anne adaylarının B vitamini eksikliğini gidermek için sık sık başvurduğu folik asidin, bilinenin aksine çocukların solunum yolu hastalıklarına yakalanma olasılığını artırdığı sonucuna varıldı.İngiltere'de yayınlanan araştırmaya göre, anneleri gebeliğinin ilk üç ayında folik asit kullanan çocukların solunum yolu enfeksiyonlarına yakalanma ihtimali diğer çocuklara göre yüzde 24 daha fazla. Diğer bir bulgu ise, aynı çocukların hırıltılı nefes aldıklarını ve solunum enfeksiyonu kapmalarının daha kolay olduğunu ortaya koyuyor.