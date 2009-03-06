Gebe Okulu'nun 10 yıllık birikimi kitaplaştırıldı

İzmir'de Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı tarafından başlatılan `Gebe Okulu'nun 10 yıllık birikimi anne baba adayları için kitaplaştırıldı.



Bu ay piyasaya çıkan `Anne Babalar İçin Doğuma Hazırlık' adlı rehber kitabı Türkiye'de bu konuda akademisyenler tarafından yazılmış ilk eser olma özelliğini taşırken, Prof. Dr. Hülya Okumuş, ``Baba adayı doktorlar bile eşiyle birlikte eğitimlerimizi katılıyor, yani böylesine önemli bir ihtiyaç. Kitabımız da anne baba adaylarına gebelik sürecindeki heyecanlı bekleyiş ve bilinmezin bilgi kaynağı olacak'' dedi.



10'uncu yılı kitapla taçlandırılan Dokuz Eylül Üniversitesi Gebe Okulu'nun son kursiyerleri arasında doktorlar da yer aldı. Doğum öncesi kursların, doğuma hazırlıkta hem anne hem de baba adayına büyük yarar sağladığını belirten Prof. Dr. Okumuş, şunları söyledi:



``Bu kursların en önemli özelliği eğitimlere çiftlerin birlikte katılması. Anne adayı psikolojik ve fiziksel olarak doğuma hazırlanırken, baba adayı da eşini bu süreçte yalnız bırakmamış oluyor, bir yerde o da doğuma hazırlanıyor. İlk bebek heyecanı kadar anne baba adayları bebekle ilgili kaygılar, doğum ve sonrasında yetersizlik korkuları yaşayabilir. Anne adayı da kendisi için benzer korkular yaşar. Bu korkular hamilelik sürecinin sıkıntılı geçmesine neden olur. İzmir'de ilk ve tek olan kursumuzda, hamilelik ve doğum sürecinde neler olduğu, ne gibi değişimler yaşandığından bebek sağlığına kadar pekçok bilgi uygulamalı anlatılıyor. Hamileyi rahatlatacak egzersizlerden beslenme programlarına, doğumdan sonra bebeğin nasıl emzirileceğinden gazının nasıl çıkartılacağına kadar oyuncak bebekler üzerinde uygulamalı olarak anne baba adaylarına eğitim veriyoruz. Anne adaylarımız doğuma kaygılarından kurtulmuş olarak çok rahat giriyor. Bebeklerini aynı rahatlıkla karşılıyorlar. Kurslara katılım hamileliğin 5'inci ayından itibaren başlıyor. Yılda üç dönem açtığımız kurslarımıza 130 çift katıldı.''



Okumuş, 10 yıllık birikimleri sonucu ortaya çıkan rehber kitap hakkında da bilgi verdi. Doç. Dr. Samiye Mete ve Araştırma Görevlisi Serçekuş Figen'le birlikte yazdıkları `Anne Babalar İçin Doğuma Hazırlık' adlı kitabın Türkiye'de bir ilk olduğunu belirten Okumuş, ``Türkiye'de bugüne kadar; hamilelik öncesi, hamilelik sırası, doğum ve doğum sonrası ile ilgili birçok kitap yayımlandı. Bunların birçoğu da çeviri kitaplar. Ancak bizim kitabımız akademisyen ekip tarafından yazıldı. Kitap, ülkemiz koşullarına uygun hazırlanmış içeriği, özgün anne ve bebek egzersiz fotoğrafları ve çizimleriyle her zaman başvurulabilecek bir kılavuz niteliğinde. Hamilelik ve doğum, anne baba adayları için yaşamlarının en güzel deneyimi ve aynı zamanda bir mucizeye tanık olma sürecidir. Hamilelik; eşlere anne baba olmayı öğrenme, uyum sağlama, planlama, hazırlık yapma fırsatı tanır. Kendilerinin ve doğacak bebeğin fiziksel, ruhsal sağlığına önem veren anne baba adayları bu dönemde doğum öncesi bakım ve yardım alma arayışı içinde olurlar. Bu nedenle hamilelik ve doğum ile ilgili kitaplar okurlar, doğuma hazırlık sınıflarına, anne baba okullarına katılmak isterler. Bu rehber kitap, tüm bu heyecanlı bekleyiş ve bilinmezin bilgi kaynağı olacak'' diye konuştu.



Kursta doktorlar da var



Öte yandan haftada bir gün gerçekleşen eğitime iki baba adayı doktor da katılıyor. 8 aylık hamile olan estetisyen Tuğba Ceylan, eğitime radyoloji uzmanı eşi Mehmet Ceylan ile birlikte katılıyor. 6 aylık hamile olan avukat eşi İlknur Sunay ile eğitimlere katılan Plastik Cerrahi Uzmanı Dr. Özgür Sunay, ``Doktor olmama rağmen böyle bir eğitim almanın önemine inandım. Çünkü ilk bebekte her şey deneme yanılma ile öğreniliyor. Biz ilk çocuk şaşkınlığını yaşamayalım istedik. Doktor olmama rağmen bu kursta çok şey öğrendim. Biz baba adayları da kendimizi hamile gibi hissediyoruz. Normal doğumu özendiren, korkulacak bir şey olmadığını öğreten bir kurs. Korku bilmemekten kaynaklanıyor. Nitekim cerrah olmama karşın hamile eşimden kan alınırken bile bakamıyordum. Şimdi doğumu kendim bile yaptırabilecek kadar güven kazandım'' dedi.

