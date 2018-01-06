T24 LogoT24 Logo
Gündem

Gebe kediye sezaryen

Cihan KAYA/DALAMAN(Muğla), (DHA)- MUĞLA Hayvan Dostları Derneği'ne (HAYDOST) götürülen gebe kedi, sezaryen doğumla 2 yavru dünyaya getirdi

06 Ocak 2018 14:22

Cihan KAYA/DALAMAN(Muğla), (DHA)- MUĞLA Hayvan Dostları Derneği\'ne (HAYDOST) götürülen gebe kedi, sezaryen doğumla 2 yavru dünyaya getirdi. Hayvan dostları, yavrulara sahip çıkarak bakımını üstlendi.
Dalyan Mahallesi\'nde bir sokak kedisine bakan esnaf, hamile hayvanın doğum yapamadığını anlayınca Dalaman ilçesindeki HAYDOST yetkililerine haber verdi. Dalyan\'a gelen HAYDOST yetkilileri, kediyi alarak hayvan ambulansıyla ilçenin Atakent Mahallesi Bülüşlü Mevkii\'nde bulunan hayvan barınağına getirdi. Yapılan müdahaleyle 4 yavrudan 2\'si kurtarıldı. HAYDOST yetkilileri, kedi ve yavrularına barınakta bakmaya devam ederken, sokak hayvanlarının da canı olduğunu insanların bu hayvanlara karşı daha duyarlı olmalarını istedi. HAYDOST Başkanı Türkan Dağdelen, şöyle konuştu:
\"Veteriner arkadaşlar; \'Tam zamanında bize gelmiş\' dedi. Acilen ameliyata alındı. 4 yavrudan 2\'si öldü, 2 yavru kurtuldu. Eğer kedi zamanında veterinere götürmeseydi, aynı sabah kedinin ölüsü ile karşılaşılırdı. Şu anda oldukça sağlıklı ama annemiz biraz yorgun.\"
\"SOKAK HAYVANLARINA SAHİP ÇIKILMALI\"
Sezaryeni yapan veteriner hekim Mustafa Cihan ise, \"Kedi bize geldiğinde doğum yolu kapalıydı. Ameliyata alarak yavruların 2\'sini kurtarabildik. Buradan insanlara seslenmek istiyorum. Sokaktaki hayvanları hor görmesinler. Yaralı hayvanları gördüklerinde bize getirsinler. Biz onların tedavilerini ücretsiz yapıyoruz. Bizden sonra da sadece yemekleri kalıyor. Bunu da halkımızın sağlayabileceğini düşünüyoruz. İyileşen hayvanlar yeniden sokaklara dönecek. Vatandaşlarımızdan sokak hayvanlarına sahip çıkmalarını istiyorum\" dedi
Kedilerin tedavi ve gerekli bakımın ardından sahiplendirileceği belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Cihan KAYADALAMANMuğla DHA MUĞLA Hayvan Dostları Derneği HAYDOSTHayvanDalyan MahallesiDalamanHAYDOSTDalyanAtakent Mahallesi Bülüşlü MevkiiYapılanHAYDOST Başkanı Türkan DağdelenAcilenEğerHAYVANLARINA SAHİPMustafa

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24