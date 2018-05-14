T24 LogoT24 Logo
Gündem

Gebe karaca, köpeklerden kaçarken tellere takılıp yaralandı

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA) - BARTIN'da, 5,5 aylık ikiz yavrulara gebe karaca, köpeklerden kaçarken tellere takılıp, yaralandı

14 Mayıs 2018 16:23

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA) - BARTIN\'da, 5,5 aylık ikiz yavrulara gebe karaca, köpeklerden kaçarken tellere takılıp, yaralandı. Karacanın vücudunda oluşan kesiklere 32 dikiş atıldı.
Arıt köyündeki ormanlıkta avcılara ait köpekler tarafından sabah saatlerinde kovalanan 6 yaşındaki karaca, tellere takılarak, yaralandı. Yaralı karacayı görenler, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü yetkililerine haber verdi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince alınıp, kent merkezindeki veteriner Tolga Kandıralı\'ya getirilen karacanın röntgeni ve ultrasonu çekildi. Karacanın ikizlere gebe olduğu tespit edilirken, bu durumun ender görüldüğü belirtildi. 5,5 aylık gebe karacanın 15 gün sonra doğum yapacağı anlaşıldı. Veteriner Kandıralı, ikiz yavruların durumunun iyi olduğunu belirlemesinin ardından karacaya sakinleştirici vererek, vücudunun çeşitli yerlerinde oluşan kesiklere 32 dikiş attı.
Karacanın sağlık durumunun iyi olduğunu kaydeden Tolga Kandıralı, \"Karaca 6 yaşında, buraya geldiğinde vücudunun çoğu yerinde kesikler vardı. Ultrasonuna ve röntgenine baktığımızda ikiz gebe olduğunu tespit ettik. Yavruların durumları çok iyi, kalp atışları her şeyi normal, vücudundaki kesiklere 32 dikiş attık. Yavrular 15 sonra dünyaya gelecek. Karacanın bu aylarda doğum zamanları vatandaşlarımız ve avcılarımızın dikkatli olmalarını rica ediyorum. Karacayı, Zonguldak Gökçebey Çanakçılar Hayvanat Bahçesi\'ne göndereceğiz. Karacanın ikiz gebe olması bizi çok sevindirdi\" dedi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, tedavisi tamamlanan karacayı bakımı için Zonguldak Gökçebey Çanakçılar Hayvanat Bahçesi\'ne götürdü.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ayhan ACARBARTIN DHABARTINKaracanınArıtYaralıDoğa KorumaMilli ParklarMüdürlüğüTolga KandıralıVeteriner KandıralıUltrasonunaYavrularınYavrularKaracayı Zonguldak GökçebeyHayvanat BahçesiZonguldak Gökçebey

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

ABD’de bir ilk! Türkiyeli emniyet müdürü göreve başladı; Kur'an-ı Kerim'e...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

Van'daki çığ felaketinde iki günde 38 kişi hayatını kaybetti...

Sabiha Gökçen'de yolcu uçağı inişte parçalandı; 3 kişi öldü, 179...

Sabiha Gökçen'de parçalanan uçağı kurtarma ekipleri ve kontrol kulesi arasındaki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24