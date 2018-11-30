Gebe Akademisi, anne adaylarına yol gösterecek

Muammer İRTEM/BURSA, (DHA)- GEBE Akademisi ile annelerin tatlı heyecan serüveninde onları yalnız bırakmayan Medicana Bursa Hastanesi, sağlıklı ve mutlu bir doğum yapmaları için onlara destek verecek.

Mutlu anneler, mutlu bebekler, mutlu gelecek için anne adaylarına gebelik sürecinde destek olmayı ve kendilerine güven duyarak doğuma girmelerini amaçladıklarını belirten Medicana Bursa Hastanesi Kurumsal İletişim Müdürü Didem Keskin, \"Anne adaylarının tüm sorularına cevap bulabileceği bir okul olacak. 8 Aralık Cumartesi günü saat 13.30\'da Medicana Bursa Hastanesi Konferans salonunda başlayacak eğitim programının ilkinde gebelik süresinde merak edilen tüm sorular Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Müzeyyen Uyanık tarafından cevaplandırılacak. Ardından Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Reşit Mıstık gebelikte el hijyeni konusunda bilgilerini anne adaylarıyla paylaşacak. Gebelikte doğru beslenme konusunda ise Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Tuğba Küçük merak edilen tüm sorulara cevap verecek. Seminerin sonunda ise söz alacak olan sportif danışman Nurgün Abik gebelikte spor hakkında bilgilendirme yapacak\" dedi.

Bilgilendirmeler sonrasında uygulamalı pilates ile programın devam edeceğini ifade eden Keskin, \"Aralık ayında start verecek Gebe Akademisi ve hamile pilatesi her ay düzenli olarak devam edecek. Gebe Akademisi\'ne katılan her anne adayına 4 ay sürecek program sonunda katılım sertifikası verilecek. Katılımın ücretsiz olduğu ve kayıtların telefon yoluyla ya da yüz yüze yapılabileceği Gebelik Akademisi\'nde anne adaylarına ayrıca sürpriz hediyeler takdim edilecek. Ayrıca Medicana’nın ve gebelerimizin yanında olan Mustela, Atigen- Cell Hücre ve Doku Merkezi, Present Service Türkiye ve Fit Team 911 firmasına teşekkür ederiz\" diye konuştu.



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