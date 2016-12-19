GEA: Türkiye'nin AB içinde yeri var mı?

İstanbul Lisesi'nde Noel konusunun işlenmesinin yasaklandığı iddiası Berlin'de tepkilere neden olmaya devam ediyor. Konu Alman basınında da bugün yoğun olarak ele alınıyor.

İstanbul Lisesi yönetimi Noel'in yasaklandığı yönündeki iddiaları yalanladı. Ancak konu buna rağmen Alman medyasında geniş yankı buldu. Westfälische Nachrichten gazetesi Noel yasağı iddialarına ilişkin olarak yorumunda şu görüşlere yer veriyor:

"AKP hükümetinin tüm ‘farklı seslere’ ve kendisini eleştirenlere karşı nispeten çok daha sert tavır alması göz önünde bulundurulacak olursa, İstanbul Lisesi’ndeki Noel yasağı konusu belki sadece bir dipnot olarak kalabilirdi. Binlerce muhalif politikacı, memur, öğretmen, bilin insanı ve gazeteci şu sırada yoğun olarak bu sert tavrın sonuçlarına katlanmak zorunda. Buna rağmen ‘Noel yasağı’, Türkiye gündeminin Erdoğan’ın dikte etmesiyle nasıl radikal bir biçimde hizaya getirildiğini gösteriyor. AKP hükümeti tarafından atanmış olan bu elit lisenin Türk okul yönetimi Noel geleneklerinin yasaklanması kararını herhalde tek başına almadı. Özellikle kültürel değiş tokuş İstanbul Lisesi’nin şimdiye kadarki örnek gösterilen niteliklerinden biriydi. Sayın Erdroğan, dünyaya açık olmak sizce bu mudur?”

Nordwest-Zeitung gazetesi, "Alman hükümeti daha ne kadar zaman sirkte dans eden ayılar gibi burnuna takılan çengelle oraya buraya çekiştirilecektir” diye soruyor ve yorumuna şu satırlar ile devam ediyor:

“Başbakan Angela Merkel daha ne kadar Ankara’nın hükümdarı Recep Tayyip Erdoğan’ın kaba tavırlarını sineye çekecek? Bunun bir yaptırımı olmalı! Erdoğan’ın kültür bürokratlarının Almanya’nın finanse ettiği bir okulda Noel’i bir nevi yasaklamaları tamamen alay anlamına gelmekte. Bu durum her iki ülke arasındaki ilgili anlaşmaya da aykırı düşüyor ve Osmanlının bile 1918 öncesinde yapmadığı bir İslamî şovenizme işaret ediyor. Buna ek olarak Erdoğan’ın Almanya’ya sadece gözetlemekle kalmayıp öldürmeye de hazır ajanlar göndermiş olduğu da anlaşılıyor. Bu iddianın eğer bir zerresi gerçeği yansıtıyorsa, o zaman Merkel ile hükümetinin Almanya’nın egemenliğini kararlılıkla savunması gerekir.”

Reutlinger General-Anzeiger gazetesi ise İstanbul Lisesi’nde Noel’in yasaklandığı yönündeki iddiaları farklı bir açıdan, AB üyesi olmak isteyen Türkiye açısından yorumluyor:

“Türkiye hâlâ AB’ye üye olmak istiyor. Ve bu Birlik’in içindeki neredeyse tüm ülkelerde Noel ve Hıristiyanlık kültürün ana unsuru. Bundan dolayı şu soruyu sormamıza izin verilmeli: Türkiye’nin gerçekten AB içinde yeri var mı? Öte yandan tüm bunlar olurken Almanya’da ortaya çıkan infiali Erdoğan büyük bir olasılıkla eğlenerek izliyor ve belki kaba davranışlarını hangi noktaya kadar götürebileceğini düşünüyor. Tüm bunları yaparken de Erdoğan’ın sığınmacı anlaşmasıyla mültecilerin büyük kısmının Avrupa’ya gidişini engellediği için ciddi yaptırımlara maruz kalma gibi bir korkusu da bulunmuyor.”

Stuttgarter Nachrichten gazetesi, bir hükümetin yüzündeki maskeyi alaşağı eden şeyin her zaman büyük politik gelişmeler değil, küçük değişimler ve dönüm noktaları olduğunu, bunların hükümetlerin asıl rotasını ve gerçek amacını su yüzüne çıkardığı görüşünü savunuyor. Yorumun devamını okuyoruz:

"Bu nedenle yönetimini AKP hükümetinin atadığı ve Almanya’nın finanse ettiği bu okulda Noel’in yasaklanması dinsel dar görüşlülüğün bir göstergesi. Bu durumu okul yönetiminin yasaklama kararını yarım ağızla yalanlaması da değiştirmiyor. Alman hükümetinin artık kırmızı çizgisini belirleme zamanı gelmiştir; büyük politikalarda olmasa bile, ilişkileri belirleyen bu gibi küçük gelişmelerde. Erdoğan eğer Noel'i istenmeyen etkinlik olarak ilan ediyorsa, o zaman Türkiye'nin Avrupa'da yeri olamaz.”

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Derleyen: Çelik Akpınar