GE Ulaştırma ve Wabtec birleşiyor

Hilal Sarı / İstanbul, 22 Mayıs (DHA) - General Electric’in (GE) tren motorları üreten ulaştırma birimi, ABD merkezli demiryolu ekipman üreticisi Wabtec Corp ile birleşerek dünyanın en büyük demiryolu ekipman, hizmet ve yazılım şirketini oluşturuyor.

Globe Newswire’da yer alan habere göre iki şirketin birleşimiyle Wabtec 50’den fazla ülkede faaliyet gösteren Fortune 500 şirketlerinden biri olacak.

GE ve Wabtec yönetim kurullarında onaylanan birleşme anlaşmasına göre GE nakit 2.9 milyar dolar ödeme alacak ve GE ve hissedarları yeni şirketin yüzde 50.1’lik çoğunluk hissesine sahip olacak. Wabtec hissedarları ise yeni şirketin yüzde 49.9’una sahip olacak.

İşlemlerin şirketlerin hissedarları için vergiden muaf olması bekleniyor.

Haberde iki şirketin birleşimine yönelik verilen bazı bilgiler ise şöyle:

- İşlemin ardından Wabtec’in gelirleri ilk yılda 8 milyar dolar olacak. Daha çeşitli bir iş yelpazesi, daha yüksek kar marjları ve ilk yılda yaklaşık yüzde 15 hisse başı karı olacak.

- İki şirketin de sektördeki şartların döngüsel iyileşme rüzgarından fayda sağlaması bekleniyor.

- GE Ulaştırma’nın EBITDA’sının 2018 yılında 750 milyon dolar olması, 2019 yılında ise 900 milyon dolar ile 1 milyar dolar arasında olması öngörülüyor.

- Birleşme yaklaşık 11.1 milyar değerinde. (Wabtec’in 19 Nisan 2018 tarihindeki hisse değeri 83.79 dolar temel alınarak hesaplanmıştır)

- Birleşen şirketin 1.1 milyar dolar vergisi düşüldüğünde işlemin toplam değeri 10 milyar dolar büyüklüğünde olacak.

- Wabtec Yönetim Kurulu Başkanı Albert J. Neupaver CEO koltuğuna yeniden atandı.

- GE Ulaştırma Başkan ve CEO’su Rafael Cantana ise Wabtec’in navlun biriminin başkanı olacak.

- Bekleyen işlerin değeri ise yeni 1,800 lokomotif ve 1,000 yenilenecek lokomotif ile yaklaşık 18 milyar dolar.

- GE Ulaştırma son iki çeyrekte 3.6 milyar değerinde sipariş aldı.