GE, Baker Huges hisseleri satışından 4 milyar dolar bekliyor

İstanbul, 14 Kasım (DHA) - General Electric, borcunu azaltma ve portföyünü yeniden şekillendirme planları çerçevesinde, petrol sahaları hizmet şirketi Baker Hughes\'deki hisselerinin bir bölümünü satacak.

GE, 92 milyon adet A tipi Baker Huges hissesi için Morgan Stanley, JP Morgan, Citigroup ve Goldman Sachs aracılığı ile talep toplamaya başlarken, Baker Huges da GE\'den 65 milyon adet B tipi hissesini geri almayı planlıyor.

GE, yapılacak hisse satışları sonrasında Baker Huges\'daki payını, yüzde 62.5\'ten yüzde 50\'nin hemen üzerinde bir düzeye indirmeyi, satıştan 4.0 milyar dolar dolayında bir gelir elde etmeyi bekliyor.