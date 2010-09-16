Ge, Avrupa’nın ‘Inovasyon Barometresini’ Açıkladı

T24- Dünyanın lider teknoloji firmalarından General Electric (GE), Avrupa Birliği’ndeki inovasyon politikaları ile ilgili bağımsız bir araştırma niteliğindeki ‘GE İnovasyon Barometresi’nin sonuçlarını yayınladı.





Brüksel’deki 240 fikir lideri arasında yapılan Araştırma, Avrupa Parlamentosu Üyesi (MEP) Sean Kelly’nin ev sahipliğinde Brüksel’de gerçekleştirilen etkinlikte Araştırma, İnovasyon ve Bilimden sorumlu Avrupa Komisyonu Üyesi Maire Geoghegan-Quinn tarafından lanse edildi.



StrategyOne tarafından gerçekleştirilen araştırma Avrupa Komisyonu’nun İnovasyon Stratejisi öncesinde ve GE’nin 160 milyon avroluk (200 milyon dolar) dünya çapında herkese açık işbirliği vasıtasıyla teknolojinin hızlandırılmasına yardım edecek bir atılım olan ‘ecomagination Challange’ ile bağlantılı olarak yayınlandı.



Kilit bulguların bazıları aşağıda yer almaktadır;

Araştırmaya katılanların yüzde 90’ı, inovasyonun daha rekabetçi ve yeşil bir ekonomi yaratmak için temel bir araç olduğunu düşünmektedir



Yüzde 86’sı, inovasyona yatırım yapmanın AB’nde iş gücü yaratmak için en iyi yol olduğunu düşünmektedir



Yüzde 91’i, AB’nin, inovasyon ürünlerinin ve hizmetlerinin benimsenmesinin hızlandırılması için yapısal fonlar kullanmasını istemektedir



Yüzde 78’i, gelişmiş bir inovasyon politikasıyla desteklenmesi halinde Enerji endüstrisinin en çok iş yaratacak sektör olduğunu düşünmektedir; Sağlık sektörü yüzde 66 ile ikinci ve Telekomünikasyon da yüzde 57 ile üçüncü konumdadır.



Yüzde 83’ü daha inovatif bir Avrupa geliştirmek için Kamu/Özel Sektör Ortaklıklarının esas olduğunu düşünmektedir.



Katılanların sadece yüzde 41’i mevcut fikri mülkiyet hakkı düzenlemelerinin inovasyonun AB’nde serpilmesi için yeterli olduğunu düşünmektedir.





Tek bir AB patent sisteminin yaratılması konusunda güçlü bir destek var.



İnovasyonun, ekonomik büyümenin de ötesinde, AB vatandaşlarının yaşamlarının özellikle iş, çevre ve sağlık kalitesi ile ilgili birçok boyutu yönünden iyileştirilmesi potansiyelini taşıdığı düşünülmektedir.



‘ İnovasyon Barometresi’ ayrıca, sağlıklı bir ‘İnovasyon Birliği’nin yaratılması yönündeki algılanan engelleri ve araçları da inceledi. Araştırmaya katılanların ezici bir çoğunluğu, daha fazla kamu/özel sektör ortaklığı, AB/Üye Ülkeler politikalarındaki ve teşviklerindeki tutarlılık ve her düzeydeki bürokrasi üzerinde durulması gerektiğine dikkat çekti. Ancak en önemli nokta özel sektörün yapısal fonlara ulaşması konusundaki süreçlerin değiştirilmesi gerektiğiydi.



Ülkeler düzeyinde inovatif hizmetlerin ve ürünlerin geliştirilmesi için yapısal fonların yerleştirilmesinin önündeki engeller incelendiğinde araştırmaya katılanların yüzde 88’inin “bürokratik prosedürlerin yerleşmeyi yavaşlattığını” düşündüğü, yüzde 64’ünün “sahadaki uzmanlığın yetersizliğini/eksikliğini” belirttiği ve yüzde 63’ünün de “Üye Ülkelerin denk fonlama sağlayamadığını” söylediği görüldü. Katılanların yüzde 49’u da proje olmaması ya da projelerin belirlenememesini engel olarak gördüğünü ifade etti.



Siyasi ve politika boyutlarının yanı sıra katılımcılar, AB’nde gerek kişisel ve gerekse de fonlama yönünden inovasyon konusundaki mevcut ‘riskten kaçınma’ kültürünün ele alınması da dâhil inovasyonun gelişmesini sağlayacak olan kültürel değişim üzerinde de odaklandılar.



Araştırma ayrıcakatılanlar arasında fon yönetimi alanında risk sermayesi iştahının yetersiz olduğu ve bürokratik prosedürlerin de inovasyonu desteklemek için kaynak yönlendirme ve tahsis etme konusunda oyuncuları engellediği yönünde endişler olduğunu da gösteriyor. 2009 yılında Avrupa Patent Ofisi, 2008 yılına oranla yüzde 13 azalma ile 52.000 patent verdi.



GE International Başkanı ve CEO’su Nani Beccalli-Falco’ya göre, “Avrupa’nın önümüzdeki on yıl içerisinde küresel ekonomide sağlam ve rekabetçi bir güç olmaya devam etmesini sağlamak için bir ‘İnovasyon Birliği’ yaratmak esastır. İnovasyon Avrupa’nın ekonomik yenilenmesi için bir katalizör olabilir fakatbu kendi kendine gerçekleşmeyecektir. Gerek kamu ve gerekse de özel sektör tarafından, inovasyonu en geniş anlamıyla tanıtacak, teşvik edecek ve ödüllendirecek bir ortam yaratmamız şarttır. Avrupa’nın ciddi bir tercih yapması gereklidir; inovasyon ya da durgunluk. Avrupa genelinde 90.000’den fazla çalışanın işvereni olarak GE, Komisyon’un 2020 AB Stratejisi’nde yer alan İnovasyon Birliği’nin yaratılması yönündeki atılımlarını desteklemektedir.”



GE’nin Temmuz ayında başlatılan ve Eylül sonuna kadar başvuruları devam eden ‘ecomagination Challange’a daha şimdiden 250’si Avrupa’dan olmak üzere 2.000’den fazla başvuru yapıldı. Bu atılım konusundaki görüşlerini belirten GE’nin Avrupa, Ortadoğu ve Afrika ecomagination başkanı Tore Land’a göre, “GE, ‘ecomagination Challange’ile açık inovasyonu desteklemek konusunda üzerine düşeni yaparken daha temiz, daha akıllı ve daha verimli bir ekonomi geliştirilmesini sağlayacak olan yeni teknolojilerin ortaya çıkmasını destekleyecek bir katalizör rolünü de üstlenmektedir. Hiçbir zaman ticari olarak yaşama geçirilemeyecek birçok gizli kalmış teknoloji ve inovasyon olduğunu düşünen GE, bu yarışma mevcut potansiyelin açığa çıkarılmasını sağlayacaktır.”



