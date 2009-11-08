GDO'lu ürünlere boykot çağrısı

Tüketici Hakları Derneği, ''Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar (GDO)'' içeren ürünleri boykot çağrısında bulundu.

Kızılay Güvenpark yakınlarında toplanan dernek üyesi grup, dövizler taşıyarak sloganlar attı.

Genetiği değiştirilmiş organizmalar içerdiğini ileri sürdükleri ürünleri kurdukları stantta sergileyen grup, vatandaşlara söz konusu ürünleri boykot etme çağrısı yaptı.

Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Turhan Çakar yaptığı açıklamada, çıkarılan yönetmelikle, bugüne kadar yasal boşluktan yararlanılarak Türkiye'ye giren genetiği değiştirilmiş organizmalar içeren ürünlerin ithalat ve tüketiminin bundan sonra da yasal olarak serbest bırakıldığını iddia etti.

Söz konusu yönetmeliğin insan ve hayvanların bir kobay gibi kullanılabileceği anlamına gelen ifadeler içerdiğini öne süren Çakar, şu görüşleri savundu:

''Yönetmelik, gıda ya da hayvan yemleri içindeki GDO'ların oranları binde 9'dan daha az ise bu ürünleri GDO'suz olarak kabul etmektedir. Yönetmelik zararlı olduğu kabul edilerek doğrudan yasaklanan GDO'ların gıda ve yemlerdeki oranı binde 5'ten az ise bunlara izin vermektedir. Yönetmelik GDO'suz ürünlerin etiketine 'GDO'suzdur' yazılmasını yasaklıyor. Yönetmelik, tüketicilere, çiftçilere ve ülkemize yıkım getirirken birkaç tarım ve gıda tekeline fayda sağlayacaktır. Bütün bu nedenlerle GDO'lu ürünleri yasaklayan bir yasal düzenleme yapılıncaya kadar tüketiciler olarak GDO riski taşılan tüm gıdaları boykot ediyoruz.''

Açıklamanın ardından Çakar, GDO'lu olduğunu ileri sürdüğü ürünleri gösterdi ve üzerinde ''Çöp'' yazılı kutuya dernek üyeleriyle birlikte attı.